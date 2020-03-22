سيـــاســة

وفاة اللواء خالد شتلوت أثناء اشتراكه في مكافحة «كورونا» والقوات المسلحة تنعيه

بحسب ما نقلته اكسترا نيوز.
المال - خاص 9:04 م, الأحد, 22 مارس 20 9:04 م, الأحد, 22 مارس 20

شارك الخبر مع أصدقائك

تنعي القوات المسلحة بمزيد من الحزن والأسي ابنا من أبناءها اللواء أركان حرب خالد شلتوت الذي وافته المنية اليوم نتيجة إصابته بفيروس كورونا خلال اشتراكه في أعمال مكافحة الفيروس بالبلاد، بحسب ما نقلته اكسترا نيوز.

وأمس أعلنت القوات المسلحة أنه استكمالاً لخطة القيادة العامة للوقاية من فيروس كورونا المستجد صدرت الأوامر للإدارات التخصصية المعنية بتنفيذ عمليات التطهير والتعقيم الوقائى لمجمع التحرير وعدد من الميادين والشوارع الرئيسية والمنشآت والمرافق الحيوية المحيطة بميدان التحرير التى يتردد عليها أعداد كبيرة من المواطنين بشكل مستمر.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم المال - خاص

ملف الكاتب المال - خاص

اقرأ أيضاً

برلماني يطلب بسرعة تفعيل قرارات الحكومة بشأن أزمة «كورونا»

ياسمين فواز 9:54 م, الأحد, 22 مارس 20

برلمانيون يطالبون الحكومة بتوفير أدوات التعقيم بالقرى مجانا لمواجهة كورونا

ياسمين فواز 7:29 م, الأحد, 22 مارس 20

السيسي عن إصابات «كورونا»: «ماخبيناش عليكو حاجة.. مستكترين لطف ربنا؟»

المال - خاص 4:44 م, الأحد, 22 مارس 20

السيسي عن أزمة «كورونا»: «خلونا نقعد أسبوعين.. ساعدونا يا مصريين»

المال - خاص 4:32 م, الأحد, 22 مارس 20

برلمانيون يطالبون الحكومة بوقف عمل المترو والسكة الحديد للحد من انتشار «كورونا»

ياسمين فواز 3:58 م, الأحد, 22 مارس 20

الأوقاف: إنهاء الخدمة جزاء المخالفين لتعليمات غلق المساجد

منتصر محمود 3:07 م, الأحد, 22 مارس 20