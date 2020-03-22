وفاة اللواء خالد شتلوت أثناء اشتراكه في مكافحة «كورونا» والقوات المسلحة تنعيه

تنعي القوات المسلحة بمزيد من الحزن والأسي ابنا من أبناءها اللواء أركان حرب خالد شلتوت الذي وافته المنية اليوم نتيجة إصابته بفيروس كورونا خلال اشتراكه في أعمال مكافحة الفيروس بالبلاد، بحسب ما نقلته اكسترا نيوز.

وأمس أعلنت القوات المسلحة أنه استكمالاً لخطة القيادة العامة للوقاية من فيروس كورونا المستجد صدرت الأوامر للإدارات التخصصية المعنية بتنفيذ عمليات التطهير والتعقيم الوقائى لمجمع التحرير وعدد من الميادين والشوارع الرئيسية والمنشآت والمرافق الحيوية المحيطة بميدان التحرير التى يتردد عليها أعداد كبيرة من المواطنين بشكل مستمر.