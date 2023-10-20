وفاة الكاتب والناقد رؤوف توفيق

أعلن منذ ساعات قليلة الناقد الفني طارق الشناوي عن رحيل الكاتب والناقد رؤوف توفيق عبر حسابه “فيس بوك”، معلقا “انتقل للأمجاد السماوية منذ قليل الناقد والكاتب الكبير أستاذي رؤوف توفيق أحد أهم من أمسكوا بالقلم في الصحافة المصرية، الأستاذ رؤوف لروحك السلام بقدر ما منحتنا من سعادة وجمال ورقي بوجودك أتقدم للأستاذة الكاتبة الصحفية مني ثابت وللعائلة الكريمة بخالص العزاء”.

حيث الراحل العديد من المناصب، منهم: رئاسة تحرير مجلة صباح الخير، وكان رئيسًا لمهرجان الإسكندرية السينمائي.

ورؤوف توفيق له العديد من الأفلام الهامة في السينما المصرية أبرزها “مستر كاراتيه” بطولة أحمد زكى وإخراج محمد خان، و”زوجة رجل مهم” بطولة أحمد زكى وإخراج محمد خان أيضاً، و”مشوار عمر” بطولة فاروق الفيشاوى ومديحة كامل وممدوح عبد العليم وإخراج محمد خان، و”من فضلك واحسانك” بطولة صلاح ذو الفقار وهدى سلطان وإخراج ناجى أنجلو.