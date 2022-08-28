وفاة الكاتب والمفكر شريف عطية

توفي صباح اليوم المفكر والكاتب بجريدة “المال” شريف عطية ، بعد معاناة قصيرة مع المرض، وتقام الجنازة في مسجد الكواكبي “فريد شوقي” بالعجوزة.

وأعلنت مي رجائي عطية، ابنة شقيق الكاتب الراحل، خبر الوفاة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، مشيرة إلى أن صلاة الجنازه ستقام في جامع الكواكبي بالعجوزة والدفن سيكون بمقابر العائله في 6 أكتوبر.

يذكر أن الراحل شريف عطية كان لواء في رئاسة الجمهورية، وعضو مكتب مستشار الرئيس للأمن القومي في السبعينيات، ورئيس الاستطلاع الحربي في حرب الاستنزاف وعضو مكتب الأمن القومي بحرب أكتوبر ١٩٧٣، وكان يكتب مقالا ثابتا في جريدة “المال” على مدار سنوات.

وشريف عطية هو شقيق نقيب المحامين السابق، وئيس اتحاد المحامين العرب، رجائي عطية، والذي توفي في شهر مارس الماضي.