وفاة الكاتب والروائي أحمد خالد توفيق إثر أزمة صحية

المال- خاصأكد الدكتور أيمن الجندى أن الكاتب والروائى الكبير الدكتور أحمد خالد توفيق توفي عن عمر يناهز 55 عامًا أثر أزمة صحية ألمت به.ونشر الجندى، عبر صفحته على "فيسبوك"، منذ قليل: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. خبر وفاة الدكتور أحمد خالد توفيق في مستشفى الدمرداش بلغني الآن.. أعتذر عن

المال- خاص





أكد الدكتور أيمن الجندى أن الكاتب والروائى الكبير الدكتور أحمد خالد توفيق توفي عن عمر يناهز 55 عامًا أثر أزمة صحية ألمت به.

ونشر الجندى، عبر صفحته على “فيسبوك”، منذ قليل: “إنا لله وإنا إليه راجعون.. خبر وفاة الدكتور أحمد خالد توفيق في مستشفى الدمرداش بلغني الآن.. أعتذر عن الرد على أي مكالمة هاتفية فأنا لا أستطيع استيعاب الخبر حتى الآن.. أفضل ما تفعلونه الآن هو الدعاء له بالرحمة. هذا ما سينفعه بعد أن غادر دنيانا الفانية.. الله يرحمه ويغفر له ويتجاوز عن سيئاته ويحسن إليه”.

يذكر أن أحمد خالد توفيق من مواليد القاهرة فى 10 يونيو 1962، ويعمل طبيبًا وأديبًا، ويعتبر من أبرز الكتاب العرب فى مجال أدب الرعب والأشهر فى مجال أدب الشباب والفانتازيا والخيال العلمى ويلقب بالعراب، ومن أبرز أعماله سلاسل ما وراء الطبيعة، فانتازيا، سافارى، وصدر له روايات “نادى القتال، يوتوبيا، السنجة، مثل إيكاروس، فى ممر الفئران”، كما صدر له عدد من المجموعات والقصص القصيرة منها “قوس قزح، عقل بلا جسد، حظك اليوم، الآن نفتح الصندوق، الآن أفهم، لست وحدك”، كما صدر له عدد من الإصدارات الأخرى “قصاصات قابلة للحرق، اللغز وراء السطور، ولد قليل الأدب”.