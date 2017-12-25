وفاة الكاتب الصحفي والمؤرخ صلاح عيسي

سلوى عثمان





توفي الكاتب الصحفي والمؤرخ صلاح عيسى منذ قليل عن عمر يناهز 79 عاما. بعد صراعه مع المرض ومكوثه لفترة بأحد المستشفيات



صلاح عيسي ولد في 14اكتوبر 1939 صحفي ومؤرخ مصري يساري ولد في قرية “بشلا” مركزميت غمر، بمحافظة الدقهلية.



حصل على بكالوريوس في الخدمة الاجتماعية عام 1961 ورأس لمدة خمس سنوات عدداً من الوحدات الاجتماعية بالريف المصرى



و بدأ حياته كاتبا للقصة القصيرة ثم اتجه عام 1962 للكتابة في التاريخ والفكر السياسي والاجتماعى تفرغ للعمل بالصحافة منذ عام 1972 في جريدة الجمهورية.



أسس وشارك في تأسيس وإدارة تحرير عدد من الصحف والمجلات منها الكتاب والثقافة الوطنية والأهالى واليسار والصحفيون ويرأس الآن تحرير جريدة القاهرة واعتقل لأول مرة بسبب آرائه السياسية عام 1966 وتكرر اعتقاله أو القبض عليه أو التحقيق معه أو محاكمته في عدة سنوات ما بين 1968 و1981 وفصل من عمله الصحفي المصري والعربي.





أصدر أول كتبه “الثورة العرابية” عام 1979 وصدر له 20 كتاباً في التاريخ والفكر السياسي والاجتماعي

