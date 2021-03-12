وفاة الكاتب الصحفي عباس الطرابيلي متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا

توفى مساء اليوم الجمعة الكاتب الصحفي الكبير عباس الطرابيلي بمستشفى الشيخ زايد التخصصي بمدينة السادس من أكتوبر، متأثرًا بمضاعفات إصابته بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، نقلا عن وكالة أنباء الشرق الأوسط.

قال وجدي زين الدين رئيس تحرير صحيفة “الوفد”، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن صلاة الجنازة على الفقيد الراحل ستقام ظهر غد السبت بمسجد الحصري بمدينة السادس من أكتوبر، ثم الدفن بمقابر الأسرة بطريق الواحات.

وقال زين الدين :”ببالغ الحزن والأسى ننعي رئيس تحرير الوفد السابق، والذي تولى رئاسة تحرير الجريدة الحزبية العريقة لمدة تزيد على 10 سنوات مؤسسا مدرسة الوفد الصحفية المهمة بكل من جريدة الوفد وموقعه الإلكتروني، هو وزميليه الكاتبين الصحفيين جمال بدوي ومحمد مصطفى شردي.

وأشار إلى أن الفقيد شغل منصبا بالهيئة العليا لحزب الوفد لعدة فترات، وتولى عمادة معهد الدراسات السياسية للحزب، وخلال الأربع سنوات الماضية اقتصر نشاطه على كتابة المقالات يوميا بصحيفتي الوفد والمصري اليوم.