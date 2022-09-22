وفاة الفنان هشام سليم بعد صراع مع السرطان

توفى صباح اليوم الفنان هشام_سليم عن عمر ناهز 64 عاما بعد معاناة مع مرض السرطان وتعرضه لانتكاسة صحية خلال الفترة الأخيرة.

وقال الفنان أشرف زكي في تصريحاته صحفية، أن الفقيد رحل نتيجة تعرضه لمضاعفات خطيرة في الفترة الأخيرة.

ويذكر أن الفنان هشام سليم دخل الفن وعمره 12 عاما وكانت أولى أعماله مع سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة فى فيلم إمبراطورية ميم، وبعدها شارك فى عدد من الأعمال الشهيرة منها ليالى الحلمية التى اشتهر نجمه من خلالها، ثم شارك فى فيلمى “أريد حلًا” 1975، و”عودة الابن الضال” 1976.وكانت مشاركته الأخيرة فى موسم دراما رمضان الماضى من خلال مشاركته بمسلسل “هجمة مرتدة”مع النجم أحمد عز.

وأعلن الفنان أشرف زكى أن تشيع الجنازة من مسجد الشرطة الشيخ زايد بعد صلاة عصر اليوم