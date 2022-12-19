وفاة الفنان هشام الشربيني

رحل صباح اليوم الفنان هشام الشربيني وسيتم دفنه مساء الليلة بالمنصورة في مدافن أسرته ، وذلك بعد مشوار فني حافل بالعديد من الأعمال التليفزيونية والسينمائية التي صنع بها بصمة فنية جيدة لدى المشاهدين .

حيث شارك الراحل هشام الشربيني في العديد من المسلسلات منها ، الدالي 3 مع الراحل نور الشريف ، امام الدعاة وقضية رأي عام مع النجمة يسرا ، الجماعة للكاتب الراحل وحيد حامد ، رمضان مبروك أبو العلمين مع النجم محمد هنيدي وسلسال الدم وغيرها .

كما شارك في أفلام من الكوليسترول مع النجم أشرف عبد الباقي وتيتة رهيبة مع النجم محمد هنيدي والحفلة مع النجم أحمد عز وغيرها من الأعمال السينمائية الهامة .

وكان آخر عمل فني شارك فيه مسلسل ” كل أسبوع يوم جمعة ” مع النجمة منة شلبي والنجم آسر ياسين والذي عرض بمنصة شاهد العام الماضي .