وفاة الفنان محمد متولى عن عمر 73 عاما

وكالات أكد الفنان إيهاب فهمي، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، في تصريح خاص لـ"البوابة ستار" أن الفنان محمد متولي توفي منذ قليل، عن عمر ناهز الـ73 عاما. يذكر أن نقابة المهن التمثيلية ستعلن موعد ومكان الجنازة، بعد قليل. وكان متولي…

وكالات

أكد الفنان إيهاب فهمي، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، في تصريح خاص لـ”البوابة ستار” أن الفنان محمد متولي توفي منذ قليل، عن عمر ناهز الـ73 عاما.



يذكر أن نقابة المهن التمثيلية ستعلن موعد ومكان الجنازة، بعد قليل.

وكان متولي قد ولد في شبين الكوم، وعاش في الإسكندرية في 11 مارس 1945، ثم التحق بكلية دار العلوم، وتخرج بعدها في المعهد العالي للفنون المسرحية.

ومن المسلسلات التي شارك فيها “أرابيسك”، “ليالى الحلمية”، “زيزينيا”، “قلبى ليس في جيبى”، ومن المسرحيات “شارع محمد على” و”البرنسيسة” وتزوج من سيدة من خارج الوسط الفنى تخرجت في كلية دار العلوم، وأنجبت له ابنتين.