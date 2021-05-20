ثقافة وفنون

وفاة الفنان سمير غانم عن عمر 84 عاما

أعلن ذلك منذ قليل الإعلامي رامي رضوان
رحاب صبحي 5:53 م, الخميس, 20 مايو 21 5:53 م, الخميس, 20 مايو 21

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توفي منذ قليل الفنان سمير غانم بعد معاناة مع المرض، عن عمر 84 عاما.

أعلن ذلك منذ قليل الإعلامي رامي رضوان زوج الفنانة دنيا سمير غانم، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”

وكتب رامي رضوان قائلا: “إنا لله وإنا إليه راجعون.. وداعا حبيبي”

كما أعلن الكاتب والمنتج أحمد الإبياري عن وفاة الفنان سمير غانم وذلك عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك.. وكتب قائلا: “مع السلامة يا سمير”.

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كان الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، أكد أن حالة الفنان سمير غانم كانت تحتاج لمزيد من الرعاية.

يذكر أن سمير يغانم، ممثل كوميدي مصري، تخرج من كلية الزراعة جامعة الإسكندرية، ثم التقى بكلٍ من جورج سيدهم والضيف أحمد، وكونوا معا فرقة ثلاثي أضواء المسرح الشهيرة، وهو فريق غنائي كوميدي لمع على المسرح من خلال تقديم مجموعة من الاسكتشات الكوميدية، ثم قدم الثلاثة بعدها عددًا من الأفلام والمسرحيات الناجحة

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بقلم رحاب صبحي

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