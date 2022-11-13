وفاة الفنان سامي فهمي بطل «حكاية ميزو»

رحل عن عالمنا صباح اليوم الأحد الفنان سامي فهمي شقيق الفنانة القديرة عايدة فهمي، والذي شارك في بطولة حكاية ميزو في الماضي مع النجم الراحل سمير غانم، ومن أبرز أدواره كانت في مسلسلات «برج الحظ» و«عملية نضيفة 100%»، «حكاية ميزو»، و«فرصة العمر».

وأعلنت خبر وفاته شقيقته الفنانة عايدة فهمي عبر حسابها الشخصي “فيس بوك” معلقة: “أخويا سامي فهمي مات، البقاء لله”.

يذكر أن الفنان سامي فهمي عاد مؤخرا من أمريكا بعد رحلة هجرة طويلة، ابتعد خلالها عن الفن واتجه لمجال إدارة المطاعم، رغم النجاح الكبير الذي حققه في مصر، خاصة بعد أن لفت الانتباه له في مسلسل “حكاية ميزو”.

وتخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية في عام 1974، وبدايته كانت من خلال المشاركة في مسرحية “القاهرة في ألف عام” 1969، ومنها إلى السينما حيث شارك في فيلم “زائر الفجر” عام 1973.

ثم انتقل للتليفزيون من خلال مسلسل “فرصة العمر” حيث قدّم دور “شاكر فضله” مع الفنان محمد صبحي عام 1976، في أعمال أخرى منها أفلام: “ميعاد مع سوسو، الشك يا حبيبي، لست شيطانا ولا ملاكا، اعتداء”، ومسلسلات: “على هامش السيرة، برج الحظ، الأيام، محمد رسول الله، زينب والعرش”، وآخر اعماله الفنية كانت عام 1983 حيث شارك في بطولة مسلسلي “عش المجانين” مع محمد عوض وسهير البابلي، و”الصياد والحب” مع سمير غانم وأحمد بدير وإسعاد يونس.