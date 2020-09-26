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وفاة الفنان المنتصر بالله عن عمر ناهز 70 عاما وتشييع الجثمان غدا

بعد صراع طويل مع المرض
منتصر محمود 1:37 م, السبت, 26 سبتمبر 20 1:37 م, السبت, 26 سبتمبر 20

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توفى الفنان الكبير المنتصر بالله، اليوم السبت، عن عمر ناهز 70 عاما بعد صراع طويل مع المرض.

وقال الدكتور أشرف زكى نقيب الممثلين – لوكالة أنباء الشرق الأوسط – إن المنتصر بالله توفى بأحد المستشفيات بمحافظة الإسكندرية بعد صراع مع المرض، مشيرا إلى أنه من المقرر تشييع الجثمان غدا الأحد إلى مثواه الأخير.

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وكان الفنان الراحل قد عانى خلال أكثر من 10 سنوات من عدة أمراض مزمنة بدأت معه عام 2008 عندما أصيب بجلطة فى ‏المخ، تسببت فى إبعاده عن التمثيل عامين، وعندما عاد لم يستمر ‏طويلًا حتى عاود الابتعاد لتأثير المرض عليه.

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بقلم منتصر محمود

عضو نقابة الصحفيين وخريج جامعة الأزهر

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