وفاة الفنان المنتصر بالله عن عمر ناهز 70 عاما وتشييع الجثمان غدا

توفى الفنان الكبير المنتصر بالله، اليوم السبت، عن عمر ناهز 70 عاما بعد صراع طويل مع المرض.

وقال الدكتور أشرف زكى نقيب الممثلين – لوكالة أنباء الشرق الأوسط – إن المنتصر بالله توفى بأحد المستشفيات بمحافظة الإسكندرية بعد صراع مع المرض، مشيرا إلى أنه من المقرر تشييع الجثمان غدا الأحد إلى مثواه الأخير.

وكان الفنان الراحل قد عانى خلال أكثر من 10 سنوات من عدة أمراض مزمنة بدأت معه عام 2008 عندما أصيب بجلطة فى ‏المخ، تسببت فى إبعاده عن التمثيل عامين، وعندما عاد لم يستمر ‏طويلًا حتى عاود الابتعاد لتأثير المرض عليه.