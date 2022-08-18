وفاة الفنان الشاب علي فايز أحد متسابقي برنامج الدوم للمواهب

كشف المخرج القدير خالد جلال مساء اليوم عبر حسابه الشخصي ” فيس بوك” بوفاة أحد متسابقي برنامج الدوم لاكتشاف المواهب “علي فايز”.

وكتب جلال “علي فايز المهذب الهادئ الموهوب.. رحمك الله يا ولدي، وألهم أسرتك وزملاءك وألهمنا الصبر والسلوان وغفر لك ووسع مدخلك وأسكنك فسيح جناته”، وقام أيضا بنشر صور تجمعه به عبر حسابه تعبيرا عن حزنه لوفاته فجأة اليوم.

وتداول أصدقاؤه آخر كلمات له، إذ ظهر في مقطع فيديو، في نهاية شهر يوليو الماضي، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، كان يدعو زملاءه بالتحلي بالأمل والتفاؤل، وبدء حياة جديدة.

وانهالت التعليقات من أشخاص كثيرين عبر فيس بوك وقاموا بالدعاء له بالرحمة والصبر لأسرته ومحبيه وأصدقائه ، كما كتب شقيق الراحل علي فايز رسالة للجمهور قائلا ” اللهم أجرنا في مصيبتا وارزقنا خيرا منها، استرد الله وديعته..

وأضاف ” توفى إلى رحمة الله أخي علي فايز، برجاء الدعاء له بالرحمة والمغفرة، ستقام صلاة الجنازة بعد أذان العصر فى مسجد الرحمن الرحيم بصلاح سالم، أرجووووكم عايز كل الناس تكون موجوده تصلى على اخويا عايز أكبر عدد ممكن من الناس”.