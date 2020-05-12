وفاة الفنان إبراهيم نصر وتشييع الجثمان من كنيسة الأزبكية اليوم

توفي اليوم الثلاثاء الفنان إبراهيم نصر عن عمر يناهز 70 عاما.. ويشيع الجثمان اليوم من كنيسة المرقسية القديمة بالأزبكية، ثم تتجه أسرة الفنان الراحل لدفنه بمدافن الأسرة بمنطقة العباسية.

ووفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، قال أشرف زكي نقيب الممثلين، إن جثمان الراحل سيشيع بعد قليل لدفنه بمقابر الأسرة ، حيث يصلى عليه بكنيسة الأزبكية .

يذكر أن إبراهيم نصر ولد يوم 18 أغسطس عام1950 بحي شبرا في القاهرة، وحصل على ليسانس الآداب عام 1972 كما حصل على كؤوس وميداليات لفريق التمثيل بالجامعة، وبدأ حياته الفنية كمنولوجيست يقلد النجوم الكبار.

كما شارك في مجموعة من برامج الأطفال في ذلك الوقت، ثم جاءت شهرته الفنية عقب مشاركته بالتمثيل في مسلسلات تليفزيونية منها “حكاية لها العجب- قلوب خضراء- الزمن المر- على باب زويلة- مارد الجبل- غباشى بتاع- هيمة شو- زوبه سات”

وكانت الانطلاقة الحقيقية له من خلال البرنامج الرمضانى “الكاميرا الخفية” الذي حقق شهرة واسعة على مدار سنوات عديدة.