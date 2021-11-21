وفاة الفنانة سهير البابلي عن عمر يناهز 86 عامًا

توفيت الفنانة الكبيرة سهير البابلي داخل أحد المستشفيات الذي كانت تعالج بداخله منذ عدة أيام، عن عمر يناهز 86 عامًا، بعد تعرضها لوعكة صحية نتيجة إصابتها بغيبوبة سكر أدت إلى مضاعفتها واحتجازها بالرعاية المركزة.

وكانت الفنانة الكبيرة سهير البابلى تعرضت لغيبوبة سكر أدت إلى عدد من المضاعفات وتم احتجازها بالرعاية المركزة بأحد المستشفيات، ونشرت الفنانة المعتزلة حلا شيحة عبر صفحتها على انستجرام منشورا تقول فيه: «جميلة الجميلات قلبًا وقالبًا السيدة الفاضلة الحاجة سُهير البابلي ادعو لها بالشفاء العاجل التام بإذن الله”.

يذكر أن الفنانة المصرية سهير البابلي من مواليد 14 فبراير 1937 (84 عاما)، واعتزلت الفن سنة 1997، قبل أن تعود عام 2006 وتقدم مسلسل “قلب حبيبة”.