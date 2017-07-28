وفاة الضحية الثالثة لميدكوم.. والعمال : أرواحنا رخيصة أمام أصحاب النفوذ!

إيمان عوفلحق المهندس طارق محمد بزميليه اللذين تفحما، أمس الأول، بشركة ميدكوم، متأثرًا بنسبة حروق 95%، بينما استقرت حالة اثنين من المصابين بمستشفى أسوان العام.كان مدير شركة ميدكوم المملوكة للبرلماني السابق الدكتور محمد ممدوح وشقيقه النائب الحالي معتز محمد ممدوح نائب دائرة قوص، قد أجبر الع

إيمان عوف

لحق المهندس طارق محمد بزميليه اللذين تفحما، أمس الأول، بشركة ميدكوم، متأثرًا بنسبة حروق 95%، بينما استقرت حالة اثنين من المصابين بمستشفى أسوان العام.





كان مدير شركة ميدكوم المملوكة للبرلماني السابق الدكتور محمد ممدوح وشقيقه النائب الحالي معتز محمد ممدوح نائب دائرة قوص، قد أجبر العمال على الدخول لفرن لصناعة المادة الخام لإنتاج الأسمنت رغم خطورة وارتفاع درجة الحرارة دون توفير أي وسائل أمن صناعي، مما أدي لتفحم جثث اثنين من العمال وإصابة ثلاثة آخرين توفي أحدهم منذ قليل.

قال أحد العمال، تخوّف من ذكر اسمه: أرواحنا رخيصة، وكرامتنا ليس لها قيمة أمام أصحاب النفوذ والسلطة،تفحم زملاؤنا أمام أعيننا وتُركت جثثهم من الساعة العاشرة مساء للثامنة صباحًا دون أن يساعدنا أحد في استخراج جثمانيهما اللذين تحللا أمام أعيننا،كل عامل تخيل أنه مكان تلك الجثث،دون أدنى حماية ودون أن يكون لأبنائنا أي مستقبل، فكيف يكون لهم مستقبل ومصدر دخل يضمن حدًّا أدنى من الحياة الآدمية، وآباؤهم يعملون بعقود عمل مؤقتة، رغم عملنا بالشركة منذ عشرات السنوات،كل ما ارتكبناه أننا قررنا الإضراب عن العمل للمطالبة بالتثبيت ورفع الرواتب التي أصبحت لا تساوي شيئًا، حيث لم يصل راتب أكثرنا خبرة لـ2500 جنيه،ونعمل باليومية إذا مرض أحدنا يدفع ثمن مرضه مضاعفًا، خاصة أنه لا تأمين صحيًّا ولا اجتماعيًّا ولا أي ضمان للحياة.

يستكمل العامل قائلًا: قررنا الإضراب حيث تلاحقنا صور جثث زملائنا في كل ركن من أركان المصنع، لكن لم يرحمنا أحد فجاءت قوة كبيرة من الشرطة وألقت القبض علينا وأخرجتنا خارج المصنع، اكتملت مأساتنا بقرار نيابة قوص التي قررت استمرار حسب 8 عمال وتردد أحاديث عديدة عن تحضير قائمة جديدة لكل العمال الذين أدلوا بتصريحات لوسائل الإعلام، ووفقًا لمحامي العمال فإن النيابة وجهت أربعة اتهامات لـ8 وهي التحريض على الإضراب ووقف الإنتاج وتعطيل العمل وغيرها من الاتهامات.

وقال عامل آخر إن العمال رفعوا مطالب مشروعة هي التثبيت؛ حماية لأسرهم،ورفع الرواتب تماشيًا مع الغلاء وتأمين صحي واجتماعي، وهي جميعها مطالب مشروعة طالب بها العمال من قبل، إلا أن صاحب الشركة رفض ذلك وهدد العمال بالطرد، اضطررنا للسكوت.

بينما قال أحد المهندسين، في تصريحات لـ”المال”، إن الشركة لا توجد بها أدنى وسائل الأمن الصناعي، ولا حتى الإسعافات الأولية، التي يتمكن العمال من استخدامها في حال إصابة أي منهم، قائلًا: هذا ليس وضع شركة ميديكوم فقط، بل إنه حال كل الشركات التي تعمل دون رقابة أو رؤية لحماية العاملين بها.

ويروي المهندس بشركة ميدكوم وقائع تفحم زميله الذي لقي حتفه اليوم، قائلًا: نحن مهندسون جف صوتنا مرات عديدة بضرورة إجراء تعديلات على غرف الفرن؛ لما تمثله من خطر على حياة العمال، لكن إدارة الشركة رفضت وتعللت بارتفاع التكاليف، وهو ما دفع ثمنه اثنان من العمال ومهندس، مشيرًا إلى أن المهندس طارق محمد اضطر تحت ضغط مدير الشركة محمد حافظ إلى أن يدخل مع العمال منعًا للصدام بين الطرفين، حيث أصر المدير على إدخال العمال وعندما رفضوا هددهم بالطرد فحاول المهندس طارق أن ينهي الأزمة لكنه راح ضحية مع العمال الذين تفحمت جثثهم.