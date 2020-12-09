وفاة الروائي نبيل فاروق صاحب سلسلة «رجل المستحيل» إثر أزمة قلبية‎

أعلنت ريهام نبيل، نجلة الدكتور نبيل فاروق مساء الأربعاء وفاة والدها إثر أزمة قلبية.

وكتبت ريهام نبيل على حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الأجتماعي «فيسبوك»: ” توفى إلى رحمة الله تعالى والدى حبيبي الدكتور نبيل فاروق رمضان إثر أزمة قلبية”.

وأضافت: “نسأل الله العظيم أن يتغمده برحمته و يغفر له و يسكنه جنة الخلد منزلة النبيين و الشهداء و الصالحين”.

وأعلنت أن صلاة الجنازة ظهر الخميس بجامع طلعت مصطفى بالرحاب بوابة 17 والدفن في مدافن العائلة بالروبيكي من طريق الاسماعيلية).

وطالبت متابعيها بالدعاء لوالدها والحضور للعزاء قائلة: “نسألكم الحضور و الدعاء، نسأل الله أن يؤجرنا في مصيبتنا، لا أصابكم مكروه في عزيز لكم”.

جدير بالذكر أن الدكتور نبيل فاروق كاتب اشتهر بالأدب البوليسي، ومن أشهر مؤلفاته«الرجل المستحيل»، «ملف المستقبل»، «كوكتيل 2000» التي لقت نجاح أنتشار واسع في مصر والوطن العربي.