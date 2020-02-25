وفاة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك عن عمر 91 عامًا

ولم يصدر عن أسرة مبارك بيان، بتحديد موعد الجنازة وما إذا ستكون جنازة عسكرية أم لا، وهو ما ستكشف عنه الساعات المقبلة.

تُوفي الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك ، اليوم الثلاثاء عن عمر ناهز الـ 91 عامًا بعد صراع مع المرض.

وأكد مصدر لـ”المال” أن وفاته جاءت داخل مستشفى الجلاء العسكري بالقاهرة، بعد إجرائه جراحة إزالة ورم من المعدة، حيث استقرت حالته بعدها قبل أن تتدهور فجأة، ويتوفى اليوم.

وكان الرئيس الأسبق مبارك قد دخل مستشفى الجلاء صباح الثلاثاء 21 يناير الماضي، وأجرى عملية استئصال “ورم” في المعدة وانتقل بعدها إلى غرفة العناية المركزة.

ولم يصدر عن أسرة مبارك بيان، بتحديد موعد الجنازة وما إذا ستكون جنازة عسكرية أم لا، وهو ما ستكشف عنه الساعات المقبلة.

يذكر أن المدافن التي ستواري جثمان مبارك مقامة على مساحة كبيرة تقترب من ألف متر، حيث خصصت غرفة الدفن بمساحة قرابة 100 متر، وبها 15 درجة سلم، إلى جانب إنشائها بالرخام المستورد، وتجهيزه على درجة عالية، وتطل أسواره على الشارع الرئيسي في المنطقة المقام عليها في مصر الجديدة.