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وفاة البرلمانية منى منير عضو لجنة الشؤون الإفريقية بعد معاناتها مع المرض

مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال نعى النائبة
المال - خاص 9:01 م, الخميس, 8 أكتوبر 20 9:01 م, الخميس, 8 أكتوبر 20

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توفيت النائبة منى منير ، عضو مجلس النواب، ظهر اليوم، بعد معاناة مع المرض، وكانت منير عضو لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، وتعد من النائبات صاحبات السمعة الطيبة عن دائرة العجوزة والدقي.

ونعى مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال النائبة منى منير.

وفي أغسطس الماضي، قالت النائبة الراحلة منى منير، عضو مجلس النواب، إن هناك حالة من التراخي من قبل المواطنين في استخدام الكمامات والالتزام بارتدائها في الأماكن العامة ووسائل المواصلات.

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وأشارت إلى أن انخفاض عدد الإصابات اليومي بفيروس كورونا لا يعني اختفاء الفيروس أو القضاء عليه بشكل نهائي، فما زال الخطر محاطا بالشعب المصري وحالة الاستهتار من قبل بعض المواطنين ستؤدي إلى كارثة.

كما كانت تولى اهتماما خاصا للقوانين الخاصة بالمرأة وتمثيلها في المجالس التشريعية، وكانت ترى أن المرأة استطاعت أن تثبت جدارة تحت القبة، سواء من الناحية التشريعية أو الرقابية، وأنها نالت تكريمًا من جانب البرلمان على الإنجازات العلمية والرياضية.

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وقالت فى بيان سابق لها: “المرأة هى جوهرة البرلمان، واستطاعت أن تكون عند حسن ظن الرئيس بها”.

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بقلم المال - خاص

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