وفاة الإعلامي الكبير وائل الإبراشي متأثرا بإصابته بكورونا

توفي مساء اليوم الإعلامي الكبير وائل الإبراشي عن عمر ناهز 59 عاما متأثرا بإصابته بفيروس كورونا .

وأعلن حسن الإبراشي نجل شقيق الإعلامي الراحل وفاته عبر تدوينة بموقع فيسبوك، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط

وكان الإبراشي أصيب بفيروس كورونا في ديسمبر 2020

ولد وائل الإبراشي في 26 أكتوبر عام 1963 بمدينة شربين بمحافظة الدقهلية، وعمل صحفيًا في جريدة روز اليوسف وترأس تحرير صوت الأمة، حتى استقال منها، وقدم العديد من البرامج المؤثرة، منها “الحقيقة” و”العاشرة مساء” و”كل يوم” وأخيرا “التاسعة” عقب نشرة التاسعة الإخبارية على القناة الأولى المصرية.