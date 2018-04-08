وفاة الإعلامية آمال فهمى بعد صراع طويل مع المرض

ثقافة وفنون

أحمد صبرى أعلنت قناة أون لايف فى خبر عاجل عن وفاة الإعلامية الكبيرة آمال فهمى بعد صراع طويل مع المرض عن عمر يناهز 92 عاما. يشار الى أن الإعلامية اشتهرت بتقديم الفوازير على الإذاعة المصرية وبرنامج على الناصية الشهير.