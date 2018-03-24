وفاة اثنين وإصابة 4 فى حادث استهداف مدير أمن الإسكندرية

تجمع الإسكندربة يدين حادث انفجار موكب مدير الأمن

مها يونس

شهدت الإسكندرية ظهر اليوم محاولة استهداف موكب مدير أمن الإسكندرية اللواء مصطفى النمر وحراسته المرافقة عن طريق انفجار سيارة مفخخة بشارع المعسكر الروماني بمنطقة رشدي.

ووفقا لمصادر مطلعة نجا مدير أمن الإسكندرية اللواء مصطفى النمر، بينما أسفر الحادث عن استشهاد سائق الحراسة المرافقة ومجند آخر، فضلا عن إصابة أربعة أفراد عسكريين، وتم نقلهم لمستشفى الشرطة لتلقى الإسعافات الطبية اللازمة.

وفي هذا الصدد أدان حزب التجمع بالإسكندرية الانفجار الذى استهدف مدير الأمن اليوم، وقال بيان صادر عن امانة الاعلام منذ قليل إن الانفجار الإرهابى يهدف الى احداث حالة من الرعب والخوف قبل ايام من انتخابات الرئاسة التى تبدأ الإثنين المقبل.

واضاف البيان أن توقيت الانفجار يدل على استهداف الانتخابات وبث الرعب فى أوساط الناخبين لعدم المشاركة فى التصويت والتجمع أمام اللجان، وأن التحدى الحقيقى للإرهابيين هو المشاركة الكثيفة لجميع الناخبين للتصويت لأى من المرشحين لإحباط الهدف من الانفجار وإعادة الثقة للمواطنين، لأن إجراءات تأمين اللجان كما أعلنت الجهات الأمنية سوف تكون مشددة.