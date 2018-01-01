وفاة إبراهيم نافع نقيب الصحفيين الأسبق

متابعات:توفى الكاتب الصحفى إبراهيم نافع، نقيب الصحفيين الأسبق، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الأسبق، فجر الاثنين، بعد معاناة مع المرض، عن عمر يناهز الـ84 عاما.وتعكف الأسرة حاليا، ومحمد عثمان محامى الأسرة على إنهاء إجراءات نقل جثمان الكاتب الصحفى إبراهيم نافع من دبى إلى مصر، حيث كان يتلقى ا

متابعات:

توفى الكاتب الصحفى إبراهيم نافع، نقيب الصحفيين الأسبق، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الأسبق، فجر الاثنين، بعد معاناة مع المرض، عن عمر يناهز الـ84 عاما.

وتعكف الأسرة حاليا، ومحمد عثمان محامى الأسرة على إنهاء إجراءات نقل جثمان الكاتب الصحفى إبراهيم نافع من دبى إلى مصر، حيث كان يتلقى العلاج بالخارج.

وكانت الإعلامية علا بركات، زوجة الكاتب الكبير، إبراهيم نافع رئيس مجلس إدارة، ورئيس تحرير الأهرام الأسبق، ونقيب الصحفيين الأسبق، قالت في تصريحات صحفية، إن آخر الكلمات التى نطق بها قبل تدهور حالته الصحية وإجرائه العملية الجراحية، هى تمنيه العودة لمصر، وأن يعيش أيامه الأخيرة فى بلده، مضيفة أن إبراهيم نافع قال لهم نصًا: “كده كفاية غربة وأتمنى أن أعيش أيامى الأخيرة فى بلدى”، وذلك قبل إجرائه عملية جراحية دقيقة.

وأجرى نافع عمليات جراحية عدة خلال السنوات الماضية، سواء فى فرنسا أو دبى كانت آخرها استئصال 70% من البنكرياس، لإصابته بأورام سرطانية.

وتولى إبراهيم نافع رئاسة مجلس إدارة ورئاسة تحرير الأهرام فى الفترة ما بين “1979 وحتى 2005″، وشهدت فى عهده إصدار عددًا ضخمًا من الإصدارات الصحفية، والمجلات المتخصصة، وتم انتخابه نقيبًا للصحفيين لعدة دورات متتالية.