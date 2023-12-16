وفاة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

نعى الديوان الأميري الكويتي اليوم السبت، أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح عن 86 عاماً، بحسب بيان أذاعه التلفزيون الرسمي.

وكان وزير شؤون الديوان الأميري بدولة الكويت، الشيخ محمد عبد الله المبارك الصباح، قد أعلن في 29 نوفمبر الماضي، أن الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح دخل المستشفى على أثر وعكة صحية طارئة ألمّت به؛ لتلقّي العلاج اللازم، وإجراء فحوصات طبية.

وكان وزير شئون الديوان الأميري الكويتي، الشيخ محمد العبد الله المبارك الصباح، أعلن أمس الجمعة، أن الحالة الصحية لأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، لا تزال مستقرة.

وأعرب الشيخ محمد العبد الله المبارك الصباح وزير شئون الديوان الأميري الكويتي، خلال بيانه أمس، عن تمنياته بأن يمن الله على الأمير الكويتي بالشفاء العاجل.

وفي وقت سابق، أعلن الديوان الأميري الكويتي، دخول أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الصباح، إثر تعرضه لوعكة صحية طارئة.

وقال وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح، إن أمير البلاد تعرض لوعكة صحية طارئة استدعت نقله إلى المستشفى، لتلقي العلاج اللازم وإجراء فحوصات طبية، مبينًا أن حالته الصحية باتت مستقرة في الوقت الحالي.

وفي أكتوبر الماضي، احتفلت الكويت بالذكري الثالثة لتعيين الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وليا للعهد، وذلك بتزكية من أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، في شهر أكتوبر عام 2022 ومبايعة مجلس الأمة له بعد حلف اليمين.