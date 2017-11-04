وفاة أحد معتقلي الدفوف إثر غيبوبة سكر

إيمان عوفقال المحامي الحقوقي مصطفي الحسن، محامي معتقلي النوبة، المعروفين إعلاميًا بمعتقلي الدفوف، إن محمد صالح سرور، الشهير بجمال سرور الذي يبلغ من العمر خمسين عامًا، قد لقى حتفه صباح اليوم بمستشفي أسوان الجامعي، بسبب نوبة سكر أصابته داخل سجن أسوان المركزي. وأضاف أن عدم استجابة إدارة السج

إيمان عوف

قال المحامي الحقوقي مصطفي الحسن، محامي معتقلي النوبة، المعروفين إعلاميًا بمعتقلي الدفوف، إن محمد صالح سرور، الشهير بجمال سرور الذي يبلغ من العمر خمسين عامًا، قد لقى حتفه صباح اليوم بمستشفي أسوان الجامعي، بسبب نوبة سكر أصابته داخل سجن أسوان المركزي.

وأضاف أن عدم استجابة إدارة السجن لنقله من محبسه مساء أمس إثر تدهور حالته الصحية وانخفاض السكر في دمه، شكل خطرا على حياته، موضحا أن قوات الأمن نقلته صباح اليوم إلى مستشفي أسوان الجامعي بعد تردي وضعه الصحي، إلا أنه فارق الحياة بعد نقله مباشرةً.

وأشار الحسن إلى أنه الآن وشقيق المتوفى محمد صالح سرور يتقدمان ببلاغ للنيابة في ادارة السجن بتهمة الاهمال العمدي، ما أدي إلى وفاة أحد المعتقلين.