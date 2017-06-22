سيـــاســة

وفاة أحد المصابين فى حادث دهس المصلين بلندن

أ ش أ أعلن متحدث باسم الشرطة البريطانية اليوم الخميس عن وفاة أحد المصابين فى حادث الدهس الذى استهدف مؤخرا مجموعة من المصلين اثر خروجهم من مسجد " فنسبرى " بلندن مـتأثرا بجراحه المتعددة التى اصيب بها خلال هذا الحادث .وذكرت شبكة سي ان ان الاخبارية الامريكية أن المتوفى ويدعى مكرم على – 51
11:19 م, الخميس, 22 يونيو 17 11:19 م, الخميس, 22 يونيو 17

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أ ش أ 

أعلن متحدث باسم الشرطة البريطانية اليوم الخميس عن وفاة أحد المصابين فى حادث الدهس الذى استهدف مؤخرا مجموعة من المصلين اثر خروجهم من مسجد ” فنسبرى ” بلندن مـتأثرا بجراحه المتعددة التى اصيب بها خلال هذا الحادث .

وذكرت شبكة سي ان ان الاخبارية الامريكية أن المتوفى ويدعى مكرم على – 51 عاما – نزح من بنجلاديش إلى بريطانيا عندما كان فى العاشرة من عمره وهو أب لستة من الاولاد والبنات . 

وكان الحادث قد اسفر أيضا عن جرح تسعة اشخاص آخرين، إثر قيام أحد البريطانيين بالاصطدام بالمصلين بشكل متعمد بعد خروجهم من المسجد خلال الساعات الاولى من صباح يوم الاثنين الماضى .

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