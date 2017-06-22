وفاة أحد المصابين فى حادث دهس المصلين بلندن

أعلن متحدث باسم الشرطة البريطانية اليوم الخميس عن وفاة أحد المصابين فى حادث الدهس الذى استهدف مؤخرا مجموعة من المصلين اثر خروجهم من مسجد ” فنسبرى ” بلندن مـتأثرا بجراحه المتعددة التى اصيب بها خلال هذا الحادث .

وذكرت شبكة سي ان ان الاخبارية الامريكية أن المتوفى ويدعى مكرم على – 51 عاما – نزح من بنجلاديش إلى بريطانيا عندما كان فى العاشرة من عمره وهو أب لستة من الاولاد والبنات .

وكان الحادث قد اسفر أيضا عن جرح تسعة اشخاص آخرين، إثر قيام أحد البريطانيين بالاصطدام بالمصلين بشكل متعمد بعد خروجهم من المسجد خلال الساعات الاولى من صباح يوم الاثنين الماضى .