وفاء لمصر تحتفل ببدء العمل بمستشفى أبوالريش الجديدة للأطفال

المال ـ خاص أعلنت مؤسسة وفاء لمصر التابعة للبنك العربي الإفريقي الدولي، بدء العمل لإنشاء مبنى العيادات الخارجية الجديد التابع لمستشفى أبو الريش، بالتعاون مع جامعة القاهرة ومستشفى أبوالريش الياباني وبرنامج المعونة التابع للحكومة اليابانية JICA، في احتفالية أقيمت اليوم.ويأتي ذلك وفقاً للاتفاق

المال ـ خاص



أعلنت مؤسسة وفاء لمصر التابعة للبنك العربي الإفريقي الدولي، بدء العمل لإنشاء مبنى العيادات الخارجية الجديد التابع لمستشفى أبو الريش، بالتعاون مع جامعة القاهرة ومستشفى أبوالريش الياباني وبرنامج المعونة التابع للحكومة اليابانية JICA، في احتفالية أقيمت اليوم.

ويأتي ذلك وفقاً للاتفاق المبرم في 25 فبراير 2009 بين مؤسسة وفاء لمصر وجامعة القاهرة، وينص على اهداء المؤسسة قطعة أرض بمساحة تبلغ 567 مترًا مربعًا لصالح الجامعة، لإقامة مبنى ملحق لمستشفى أبوالريش للأطفال.



وسيقوم برنامج المعونة التابع للحكومة اليابانية JICA بتوفير التمويل من خلال منحة لا ترد بقيمة 1,560,000,000 ين ما يعادل 248,363 مليون جنيه مصري لإقامة مبنى مكون من سبعة أدوار خلف المبنى القديم، للحد من كثافة الضغط على المبنى الأساسي لمستشفى أبو الريش الياباني مما ينتج عنه تحسين الخدمة الطبية وكفاءة وسرعة العلاج، ومن المقرر أن يبدأ العمل يوم 27 مايو 2017 وتصل مدة التنفيذ الى 17 شهراً.



وقال حسن عبد الله، رئيس مجلس امناء مؤسسة وفاء لمصر، الرئيس التنفيذي للبنك العربى الافريقى الدولى إن للمؤسسة دورا قوميا في النهوض بقطاعي الصحة والتعليم بمصر من خلال تطوير البنية الأساسية للمباني والمرافق وتوفير الخدمات البشرية الخاصة بالمستشفيات الجامعية.

وأضاف عبد الله أن المؤسسة تعمل على دراسة الاحتياجات المختلفة للمستشفيات الجامعية وتوفر الحلول التي من شأنها تقليص قوائم انتظار المرضى ومن بينها اتاحة الأجهزة والمستلزمات الطبية وإقامة غرف عمليات وافاقة وتوفير الكوادر الطبية اللازمة والعديد من الخدمات الأخرى.

من جانبه أكد الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، أن مؤسسات المجتمع المدني لها دور حيوي للنهوض بالقطاع الصحي بمصر، وعلى مؤسسات الدولة التكاتف لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضى، مؤكداً فخره بإتاحة مستشفى متكامل للعيادات الخارجية لطب الأطفال وان ذلك يعتبر انجازا قوميا ضخما للمنظومة الصحية بمصر.



يذكر أن مؤسسة وفاء لمصر أول مؤسسة تنموية ينشئها بنك بالقطاع المصرفي المصرى وتتبع “البنك العربى الافريقى الدولى” تم تدشينها عام2007 ايماناً بان المصري يستحق صحة وتعليم أفضل.