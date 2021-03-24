ثقافة وفنون

وفاء الحكيم: فرقة الشمس ستقدم تجربتها «أحلام شتوية» بـ«أسلوب الفيلي»

عبر أسلوب الفيلي
سلوى عثمان 1:37 ص, الخميس, 25 مارس 21 1:37 ص, الخميس, 25 مارس 21

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قالت الفنانة وفاء الحكيم مدير فرقة مسرح الشمس لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة بالبيت الفني للمسرح إن الفرقة تستعد خلال أيام لتقديم تجربتها الجديدة ” أحلام شتوية “.

وأوضحت أن “أحلام شتوية” هي مشروع مسرحي لـ ٦ عروض مسرحية على مدار شهر ، يقدم كل ١٠ أيام عرضين ، باستخدام أسلوب “فيلي-مسرح “.

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الحكيم: الفيلي مسرح يدمج المشاهد السينمائية بالمسرحية

و أضافت وفاء الحكيم أن أسلوب الفيلي-مسرح يعتمد على المزج ما بين المشاهد السينمائية و المشاهد المسرحية الحية، و تم عمل الأفلام من لوحات أطفال فرقة مسرح الشمس لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة باستخدام تقنيات التحريك .

ووصل عدد لوحات الأطفال المستخدمة إلى ١٨٠٠ لوحة .

جدير بالذكر أن العرضين الذين سيقدما أولا ضمن المشروع هما عرضا ” حقول القراميط” و ” ملك الشتاء ” . من تأليف محمد عبد الحافظ ناصف ، وبطولة عمرو عادل ، مادونا ، شيماء أبو بكر ، وفناني الفرقة ، موسيقى و ألحان وائل عوض، ديكور نهاد السيد .

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و يشرف على عروض المشروع وفاء الحكيم ، وفيلم الرسوم المتحركة من تصميم كريم ضاحي ، من إخراج يوسف أبو زيد.

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بقلم سلوى عثمان

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