وفاء الحكيم: فرقة الشمس ستقدم تجربتها «أحلام شتوية» بـ«أسلوب الفيلي»

قالت الفنانة وفاء الحكيم مدير فرقة مسرح الشمس لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة بالبيت الفني للمسرح إن الفرقة تستعد خلال أيام لتقديم تجربتها الجديدة ” أحلام شتوية “.

وأوضحت أن “أحلام شتوية” هي مشروع مسرحي لـ ٦ عروض مسرحية على مدار شهر ، يقدم كل ١٠ أيام عرضين ، باستخدام أسلوب “فيلي-مسرح “.

الحكيم: الفيلي مسرح يدمج المشاهد السينمائية بالمسرحية

و أضافت وفاء الحكيم أن أسلوب الفيلي-مسرح يعتمد على المزج ما بين المشاهد السينمائية و المشاهد المسرحية الحية، و تم عمل الأفلام من لوحات أطفال فرقة مسرح الشمس لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة باستخدام تقنيات التحريك .

ووصل عدد لوحات الأطفال المستخدمة إلى ١٨٠٠ لوحة .

جدير بالذكر أن العرضين الذين سيقدما أولا ضمن المشروع هما عرضا ” حقول القراميط” و ” ملك الشتاء ” . من تأليف محمد عبد الحافظ ناصف ، وبطولة عمرو عادل ، مادونا ، شيماء أبو بكر ، وفناني الفرقة ، موسيقى و ألحان وائل عوض، ديكور نهاد السيد .

و يشرف على عروض المشروع وفاء الحكيم ، وفيلم الرسوم المتحركة من تصميم كريم ضاحي ، من إخراج يوسف أبو زيد.