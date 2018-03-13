وعي تناشد صناع الدراما تقديم ما يليق بمصر فى رمضان

رحاب صبحى ناشد المستشار هانى رياض القللى، المتحدث الرسمى لحركة وعى للتثقيف السياسى، القائمين على صناعة السينما والدراما تقديم أعمال تليق بحجم مصر لها وتؤثر بشكل إيجابى فى المجتمع، وخاصة أنها أكثر تأثيرًا لانتشارها بشكل سريع ويجب على المسئولين إنقاذ…

رحاب صبحى

ناشد المستشار هانى رياض القللى، المتحدث الرسمى لحركة وعى للتثقيف السياسى، القائمين على صناعة السينما والدراما تقديم أعمال تليق بحجم مصر لها وتؤثر بشكل إيجابى فى المجتمع، وخاصة أنها أكثر تأثيرًا لانتشارها بشكل سريع ويجب على المسئولين إنقاذ الفن من المدخلات السلبية الكثيرة باعتباره إحدى ركائز الأمن القومى.

وقال القللى إنه يجب الارتقاء بالمنتج الفنى فى الدراما؛ لكونه إحدى ركائز تشكيل الوعي وغرس روح الانتماء والتفاعل مع قضايا المجتمع المختلفة، لذلك يجب التغلب على المشاكل والأزمات التي تواجه الدراما المصرية وكيفية إيجاد الحلول لها من أجل الارتقاء بالمنتج الفني.

وأضاف أن صناعة الدراما في مصر حال التخطيط الجيد لها وتسويقها دوليًّا ستكون مصدرًا جديدًا من مصادر الدخل القومي يعادل مصدر دخل مصر من السياحة.

وأكد أنه لا بد من وضع معايير تتمثل في رؤية وخطة وهدف وميزانية لتنفيذ عمل جيد له أرضية وطنية ثقافية مكتملة وتجنب العشوائية في عمليات الانتاج لأغراض الربح على حساب المضمون الجيد