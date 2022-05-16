على المصيلحى : لم يتم إيقاف أى بطاقة تموين بسبب رقم المحمول

اعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة، أنه لم يتم ايقاف اي بطاقة تموين بسبب تسجيل رقم المحمول ، لافتا إلي أن الوزارة تسعي إلي تحديث قاعدة البيانات من أجل تقديم خدمة أفضل للمواطنين .

وأوضح الوزير في تصريحات له اليوم أنه قرر مد فترة تسجيل ارقام التليفونات لمن ارسلت لهم رسالة على بون الصرف حتى نهاية يونيو من العام الجاري .

و أكد المصيلحي أن مد التسجيل يأتي في إطار إجراءات الوزارة للتسهيل على المواطنين فى تقديم ارقام التليفونات إلى مكاتب التموين ومنع التكدس.

و لفت المصيلحى إلي أن الوزارة تستهدف تحديث قاعدة بيانات المستفيدين من منظومة الخبز البالغ عددهم 72 مليون مواطن .