«وعد ابليس» يواجه انتقادات بعد عرضه : بلاهدف ومنقول من فيلم « شيطان المحامي» لألباتشينو

يعرض حاليا على منصة شاهد الرقمية التابعة لآم بي سي ، مسلسل “وعد إبليس” الذي يقوم ببطولته النجم عمرو يوسف ويعود به للدراما التليفزيونية بعد سنوات ، ويشاركه بطولته كوكبة من الفنانين أبرزهم فتحي عبد الوهاب وعائشة بن أحمد واخراج حسين منباوي.

العمل لاقى نجاحا واشادة على مواقع التواصل الاجتماعي بعرض حلقته الأولى ، ثم تعرض لبعض الانتقادات باستمرار عرض باقي حلقاته المكونة من 6 حلقات فقط .

دعاء حلمي : العمل برغم انتاجه الجيد لكنه لم يكن مقنعا للمشاهدين

قالت الناقدة دعاء حلمي للمال ، أن مسلسل وعد ابليس يحمل انتاجا فنيا كبيرا لكنه للأسف، لكن أخطاء السيناريو والأخراج وأداء الممثلين ساهمت فى تراجع المسلسل .

ولفتت أن العمل برغم انتاجه الجيد لكنه لم يكن مقنعا للمشاهدين ، حيث حمل نوعا من المبالغة في مشاهده وأحداثه وأداء الممثلين الذي لم يكن مناسبا أبدا .

ماجدة خير الله : الحلقة الأولى منه كانت جيدة لكن لم يستطع صناعه الاستمرار في تميز باقي الحلقات .

وعلقت الناقدة ماجدة خير الله أن المسلسل بعد عرض 3 حلقات منه لم يعد جذابا ، حيث أن هناك فرقا كبيرا بين الوقوع فريسة للشيطان وأن يتحول الانسان لمجرم ، وهو منقول عن فيلم” شيطان المحامي” لألباتشينو .

وتضيف أن هناك مباراة في التمثيل كانت موجودة في الفيلم ، لافتة أن أداء الممثلين في مسلسل وعد أبليس لم يكن قويا ، حتى فتحي عبد الوهاب الذي لاقى اعجابا جيدا من البعض لم يكن حاضرا بقوة في المشاهد مثلما قدم النجم يحى الفخراني شخصية الشيطان بمسلسل ” ونوس” ، لكنه كان يظهر بقوة في الأحداث .

ولفتت الى أن هذه المسلسلات القصيرة التي تحوي 6 حلقات ، لو لم تجذب المشاهد من الوهلة الأولى سينصرف عنها سريعا ، برغم أن الحلقة الأولى منه كانت جيدة لكن لم يستطع صناعه الاستمرار في تميز باقي الحلقات .