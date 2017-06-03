وظف توفر 3500 فرصة تدريبية للخريجين‎

للعام الثانى على التوالى، أطلق موقع وظف للتوظيف أونلاين، برنامج المنح والتدريب الصيفى لعام 2017 بالتعاون مع أكثر من 1000 شركة من كل أنحاء الجمهورية.

ويهدف البرنامج لتطوير قدرات طلبة الجامعات وحديثى التخرج من خلال تقديمهم لسوق العمل، وزيادة خبراتهم العملية فى مجالات متعددة.

وقالت دينا خضر، مديرة برامج التسويق فى وظف: “لقد تمكنا من جذب ما يزيد على 700 شركة للإعلان عن أكثر من 2500 فرصة تدريب من خلال منصة وظف فى 2016 وتلقينا 65 ألف طلب تقديم لشغل تلك الفرص”.

وأضافت: “يقدم وظف تلك الخدمة بشكل مجانى، ويمكن للشركات أن تعلن عن برامج التدريب لديها، كما يتيح الموقع هذا العام أكثر من 3500 فرصة تدريب مقدمة من أكثر من 1000 شركة فى مجالات متعددة مثل الهندسة والحاسبات والتسويق والعلاقات العامة، وغيرها، حيث تهدف وظف من وراء هذه البرامج إلى رفع قدرات الطلبة والخريجين وصقل مهاراتهم وإعدادهم إعدادًا جيدًا لتلبية احتياجات سوق العمل وتمكينهم من المنافسة في هذه المجالات على المستوى المحلى والإقليمى والدولى”.