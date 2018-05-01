وظف تطلق تحديثات جديدة على منصتها

المال – خاصأعلنت منصة التوظيف أونلاين "وظف"، عن إطلاق تحديثات جديدة، سيتم الكشف عن تفاصيلها ضمن فعاليات مؤتمر "WUZZUF Unlock’18"، السبت المقبل.وعلق أمير شريف، رئيس مجلس الإدارة والشريك المؤسس لـ WUZZUF: "منصة WUZZUF الجديدة هى نتاج سنوات من الأبحاث فى عادات وأنماط استخدام الملايين من

المال – خاص

أعلنت منصة التوظيف أونلاين “وظف”، عن إطلاق تحديثات جديدة، سيتم الكشف عن تفاصيلها ضمن فعاليات مؤتمر “WUZZUF Unlock’18″، السبت المقبل.

وعلق أمير شريف، رئيس مجلس الإدارة والشريك المؤسس لـ WUZZUF: “منصة WUZZUF الجديدة هى نتاج سنوات من الأبحاث فى عادات وأنماط استخدام الملايين من المستخدمين المصريين لخدمات التوظيف الإلكتروني عبر الإنترنت، استطعنا تكوين فهم عميق لاحتياجات عملائنا سواء من الشركات الرائدة أو الباحثين عن الوظائف وتقديم حل فعال لتحديات سوق العمل المصرى ولكن بمعايير عالمية”.

ويستضيف الحدث أكثر من 500 من أكبر الشركات الرائدة والكيانات المؤثرة في سوق العمل المصرية، بالإضافة إلى الصحافة ووسائل الإعلام.

وقال شريف: “مهمتنا دائماً هو توفير أكبر عدد من الفرص المميزة للباحثين عن عمل في مصر و دعمهم خلال مسيرتهم المهنية، وأيضاً مساعدة الشركات على تعيين أفضل الكوادر المناسبة بشكل أسهل وأسرع”.

ومن المقرر أن تكشف فعالية “WUZZUF Unlock’18” عن دراسات هامة تستعرض العرض والطلب فى سوق العمل المصرى، وأهم القطاعات التى يسعى ورائها الموظفون، والفجوات الوظيفية الموجودة حالياً بين المهارات والاحتياجات والتى تعطي تنبؤات ومؤشرات هامة لديناميكية سوق العمل في مصر خلال السنوات المقبلة.

وتابع: “هدفنا أن يتم تعيين مليون موظف محترف من ذوى الخبرة والكفاءة من خلال منصة WUZZUF الإلكترونية الجديدة بحلول عام 2020”.

منذ إطلاقها عام ٢٠١٢، تمكنت WUZZUF من النمو بشكل ملحوظ ليصل فريق العمل اليوم لـ 250 فرداً يقومون بدعم مليون باحث عن وظيفة كي يتم تعيينهم بأقل مجهود من خلال موقعها الإلكترونى، وأكثر من 15 ألف شركة تسعي لضم المهارات المميزة لفريق عملها.

وتعد WUZZUF منصة التوظيف الرائدة فى مصر فيما يخص عدد الوظائف والشركات الناشطة فى التعيين، منذ إنشاء الموقع تم الإعلان عن 500 ألف وظيفة متاحة على المنصة الإلكترونية، وبأكثر من 10 ملايين طلب تقديم على وظائف معلن عنها من قِبل الشركات.