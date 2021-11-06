وظائف وزارة التضامن الاجتماعي للإناث (التفاصيل الكاملة)

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن وظائف متطوعات من الرائدات المجتمعات بنظام المكافأة الشهرية، في إطار خطة الوزارة لتوفير فرص عمل للإناث.

وقالت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه يشترط للمتقدمين للوظائف المعلن عنها أن يكون السن بين 21 – 35 سنة، والحصول على على مؤهل عالي أو متوسط حد أدني.

اشتراطات المتقدمين لوظائف وزارة التضامن

كما يشترط وجود الرغبة في العمل العام ومساعدة الأسر لتحقيق الحياة الكريمة، إلى جانب تمتع المتقدمة للوظيفة بشخصية قيادية والقدرة على الإقناع والحفاظ على السرية.

ويتطلب أيضا تُحسِن استثمار الخدمات والإمكانات المتوافرة في البيئة المحيطة (يفضل امتلاك خبرات سابقة في التوعية المجتمعية)، فضلا عن مهارة التعامل مع التكنولوجيا (هاتف ذكي – تابلت).

طريقة التقديم

وبالنسبة للمستندات المطلوبة للوظيفة، أشار وزارة التضامن ، أن التقدم يتم من خلال الموقع الالكتروني للوزارة، أو إرسال رسالة نصية قصيرة (SMS) بكلمـة توظيـف على رقـم ١٤٤٢.

وإرفـاق صـورة مـن الـرقـم القومي، شهادة المؤهل وشهادة لائقة طبية لممارسة العمـل.

مميزات التعاقد

واوضحت ان التعاقد على الوظيفة سنويا، ويُجدّد بناء على حسن الأداء، ويتراوح العائد الشهري للرائدة بين ٩٠٠ – ١٣٠٠ جنيها طبقا لحجم العمل.

كما يشمل التعاقد تغطية الرائدة بخدمات التأمين الاجتماعي والرعاية الصحية وبطاقة الدعم السلعي ودعم الخبـز بعـد البحث الاجتماعي.

واوضحت انه يوجد نسبة سيتم قبولها من مستفيدات أسرتكافل الحاصلات على مؤهل عال أو متوسط.

فرص عمل اخرى

كانت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي قد شهدت توقيع 18 بروتوكول تعاون بين برنامج « فرصة» للتمكين الاقتصادي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني.. لإقامة مشروعات ووحدات إنتاجية وسلاسل القيمة، إضافة إلى التدريب المهنى والتوظيف، وذلك بميزانية تزيد على الـ30 مليون جنيه وتوفر أكثر من 5 آلاف فرصة عمل.

وتهدف هذه البروتوكولات إلى دعم فرص التمكين الاقتصادي للمستهدفين من برنامج تكافل وكرامة بوزارة التضامن الاجتماعي في عدد من محافظات الجمهورية.

كما تهدف إلى تقديم مساعدات استثنائية لدعم وحماية الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال إنشاء مشروعات صغيرة لهم كمصدر دخل.

إضافة إلى تأهيل الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي ستقوم بتنفيذ برنامج فرصة بعد القيام بالتقييم المؤسسي لهم وتقديم برامج التدريب.

ورفع قدرات العاملين بها حتى تتمكن من القيام بدورها في تنفيذ مشروعات برنامج فرصة على الوجه الأمثل والذي يتوافق مع خطة البرنامج وأهدافه.