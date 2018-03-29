وظائف للسائقين ومندوبي مبيعات بشركتي أمان ومطار القاهرة

دعاء حسنيأعلنت شركة مطار القاهرة للسياحة ومقرها مصر الجديدة، حاجتها لـ100 فرد لوظائف سائقين يمتلكون رخصا للقيادة درجة ثالثة، واشترطت الشركة في المتقدمين حصولهم على سنة خبرة، وأن يتراوح سنهم بين 22 و38 سنة وحاصلين على مؤهل متوسط ثانوية فنية نظام 3 سنوات، ولم تشترط إجادة اللغة الإنجليزية أو برامج ا

دعاء حسني

أعلنت شركة مطار القاهرة للسياحة ومقرها مصر الجديدة، حاجتها لـ100 فرد لوظائف سائقين يمتلكون رخصا للقيادة درجة ثالثة، واشترطت الشركة في المتقدمين حصولهم على سنة خبرة، وأن يتراوح سنهم بين 22 و38 سنة وحاصلين على مؤهل متوسط ثانوية فنية نظام 3 سنوات، ولم تشترط إجادة اللغة الإنجليزية أو برامج الحاسب الآلي براتب بين 2000 و2500 جنيه، وحوافز إضافية تصل بين 300 و600 جنيه، وتوافر بدلات سفر في حال السفر.

وذكرت شركة أمان للخدمات المالية، عبر موقع فرصنا للتوظيف، عن حاجتها لمسئول مبيعات داخلية للعمل بمقرها في العاشر من رمضان، بسنوات خبرة تصل لعامين، وأن يتراوح السن للمتقدمين لشغل الوظيفة بين 22 و30 سنة، وحاصلين على مؤهل عالٍ.



فيما أعلنت قنوات تيليكوم، ومقرها الصالحية الجديدة الشرقية، عن حاجتها لـ6 للعمل في مجال المبيعات، مقابل راتب قابل للتفاوض، واشترطت الشركة أن يكون المتقدمون بين 21 و30 سنة، ويجيدوا الحاسب الآلي واللغة الإنجليزية، وحاصلين على مؤهل عال.

ويمكن للتقدم لشغل تلك الوظيف، عبر الرابط التالي:

https://forasna.com/company