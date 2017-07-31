وظائف في التسويق العقاري براتب يصل إلى 13 ألف جنيه

كتبت: دعاء حسنىقالت شركة "بالم أوسيس" للتسويق العقارى ومقرها القاهرة الجديدة، عبر موقع فرصنا للتوظيف الإلكترونى، عن حاجتها لمدير مبيعات للعمل دوام كامل، براتب أساسى قابل للتفاوض وحوافز إضافية تصل لـ13 ألفا و400 جنيه.أوضحت الشركة أن الاشتراطات المطلوبة لشغل تلك الوظيفة تتمثل فى 5 سنوات خبرة فى مج

كتبت: دعاء حسنى

قالت شركة “بالم أوسيس” للتسويق العقارى ومقرها القاهرة الجديدة، عبر موقع فرصنا للتوظيف الإلكترونى، عن حاجتها لمدير مبيعات للعمل دوام كامل، براتب أساسى قابل للتفاوض وحوافز إضافية تصل لـ13 ألفا و400 جنيه.

أوضحت الشركة أن الاشتراطات المطلوبة لشغل تلك الوظيفة تتمثل فى 5 سنوات خبرة فى مجال التسويق العقارى، وأن يتراوح السن بين 28 و35 سنة، وإجادة المتقدمين للغة الإنجليزية وللحاسب الآلى وبرامج المايكروسوفت أوفيس، ومؤهل عالى.

وفصلت الشركة شروط المتقدمين لشغل تلك الوظيفة، بتواجد خبرة سابقة فى نفس الوظيفه ” مدير مبيعات بمدة لا تقل عن 5 سنوات وخبرة فى مبيعات فى مناطق القاهرة الجديدة والـ6 اكتوبر، والبيع داخل كمبوند، مع تقديم السيرة الذاتيه مع صوره حديثة.

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فيما أعلنت شركة “الاختيار الأول للتسويق العقارى” بمنطقة ميامى بالإسكندرية، عن حاجتها لـ3 موظفين للعمل فى مجال التسويق العقارىة من المنزل.

وقالت الشركة، إنها لا تشترط الخبرة وتفضل المتقدمين من الإناث، وأن يتراوح السن بين 20 و35 سنة، ومع اشتراط إجادة برامج مايكروسوفت أوفيس، المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام ٣ سنوات متوسط فيما فوق، وتقبل الشركة الطلبة، وذلك براتب قابل للنتفاوض نظير 9 ساعات عمل مع احتساب الجمعة إجازة أسبوعية.

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