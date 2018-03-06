وظائف سكرتيرة برواتب تصل إلى 4000 جنيه

دعاء حسني أعلنت شركة "ممكن"لخدمات الدفع الإلكتروني، عن حاجتها لسكرتيرة للعمل بمقرها بالمعادي، مقابل راتب بين 2000 و4000 جنيهاً، وإشترطت حصول المتقدمات لشغل الوظيفة علي مؤهل عالي وإجادة للغة الإنجليزية والحاسب الآلي بسنوات خبرة بين 1-5 سنوات وان يتراوح السن بين 25-35 سنة، ويح

دعاء حسني

أعلنت شركة “ممكن”لخدمات الدفع الإلكتروني، عن حاجتها لسكرتيرة للعمل بمقرها بالمعادي، مقابل راتب بين 2000 و4000 جنيهاً، وإشترطت حصول المتقدمات لشغل الوظيفة علي مؤهل عالي وإجادة للغة الإنجليزية والحاسب الآلي بسنوات خبرة بين 1-5 سنوات وان يتراوح السن بين 25-35 سنة، ويحتسب الوقت الإضافي وتوفر الشركة تأمينا إجتماعياً.

فيما ذكرت، شركة سيكيوريتي جارد، عبر موقع فرصنا للتوظيف الإلكتروني، عن حاجتها لسكرتيرة إستقبال تجيد الإنجليزية تحدثا وكتابة وتجيد العمل علي الحاسب الآلي للعمل بمقرها مصر الجديدة من الساعه ٩ صباحاً حتي الـ5 مساءاً، دون تحديد عمر محدد، حاصلة علي مؤهل عالي تجيد اللغة الإنجليزية وبرامج الحاسب الآلي، مقابل راتب 2000 جنيه.

وأوضحت حضانة كيدز لاند، عن حاجتها لسكرتيرة حضانة دولية ، عمرها يتراوح بين 21 -40 عاماً، للعمل في مقرها بالمقطم،حاصلة علي مؤهل عالي وتجيد اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي، مسئولة عن إدخال البيانات، و يشترط إجادة التعامل مع الاطفال.

ويمكن التقدم لتلك الوظائف عبر الرابط التالي:http://forasna.com/