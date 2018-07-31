وظائف خالية في معامل تحاليل ومحطات وقود براتب يتخطى 5 آلاف جنيه

دعاء حسني أعلنت كايرو سكان للأشعة فرع الزيتون والمطرية والمقطم والمنيل، حاجاتها لـ15 موظفًا لموظفي استقبال ذكور فقط، واشترطت في المتقدمين سنوات خبرة بين 1 و3 سنوات في المجال الطبي، سواء كان في الاستقبال أو خدمة العملاء أو "معامل تحاليل أو مراكز أشعة أو مستشفيات، وأن يتراوح أعمارهم ب

دعاء حسني





أعلنت كايرو سكان للأشعة فرع الزيتون والمطرية والمقطم والمنيل، حاجاتها لـ15 موظفًا لموظفي استقبال ذكور فقط، واشترطت في المتقدمين سنوات خبرة بين 1 و3 سنوات في المجال الطبي، سواء كان في الاستقبال أو خدمة العملاء أو “معامل تحاليل أو مراكز أشعة أو مستشفيات، وأن يتراوح أعمارهم بين 22 و30 سنة، وأن يكونوا حاصلين على مؤهل عالٍ جيد، ويجيدوا اللغة الإنجليزية وبرامج الحاسب الآلي، والعمل بدوام 7 ساعات في ورديات صباحية ومسائية، مقابل راتب قابل للتفاوض.

فيما أعلنت سلسة مطاعم pizza master، عبر موقع فرصنا للتوظيف، أن مقارِّها في الشروق والنزهة ومدينة نصر ومصر الجديدة، بحاجة لـ10 من العاملين في وظائف مساعد مدير مطعم براتب بين 2300 و3300 جنيه، واشترطت تمتع المتقدمين للوظيفة بخبرة بين 1 و10 سنوات، وأن تتراوح أعمارهم بين 24 و30 سنة بمؤهل متوسط ثانوية فنية نظام 3 سنوات.