وظائف خالية في الصناعة.. لعمال ومشرفي إنتاج

كتبت: دعاء حسنيأعلنت مجموعة الأهرام لنظم الأمان، عن حاجاتها لقائد فريق الإنتاج للإشراف على تشغيل خطوط إنتاجها بمصنعها في العاشر من رمضان، واشترطت للوظيفة أن يكون المتقدمون من الذكور، بخبرة بين 5-10 سنوات، وأن يتراوح السن المطلوب بين 28-35 سنة، بمؤهل ثانوية فنية نظام ٣ سنوات، مقابل راتب قابل للتفاو

كتبت: دعاء حسني

أعلنت مجموعة الأهرام لنظم الأمان، عن حاجاتها لقائد فريق الإنتاج للإشراف على تشغيل خطوط إنتاجها بمصنعها في العاشر من رمضان، واشترطت للوظيفة أن يكون المتقدمون من الذكور، بخبرة بين 5-10 سنوات، وأن يتراوح السن المطلوب بين 28-35 سنة، بمؤهل ثانوية فنية نظام ٣ سنوات، مقابل راتب قابل للتفاوض.

فيما ذكرت شركة تاي هاوس للملابس، عبر موقع فرصنا للتوظيف عن حاجاتها، لمدير جودة للعمل في مقرها بـ15 مايو، وذكرت انه من بين اشتراطات الوظيفة أن يتراوح السن المطلوب بين 30-45 سنة، وأن يتمتع بسنوات خبرة بين 7-10 سنوات، واشترطت حصوله على مؤهل عالٍ.

فيما أوضحت شركة روتوغرافيا، عن حاجاتها لعمال إنتاج للعمل في السادس من أكتوبر، واشترطت أن يكون المتقدمون من الذكور مما يتراوح أعمارهم بين 18-30 سنة، ولم تشترط خبرة في المتقدمين، والمؤهل المطلوب ثانوية فنية نظام ٣ سنوات براتب بين 2000-2500 جنيه.