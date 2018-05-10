وظائف خالية بكونكريت وبيتي وشركات أخرى

دعاء حسني أعلنت شركة كونكريت للملابس الجاهزة، ومقرُّها السادس من أكتوبر، حاجتها لـ40 عاملًا للعمل بخطوط إنتاجها. وأوضحت أن شروط التقدم لشغل تلك الوظيفة ألا يزيد على 30 سنة ولم تشترط جنسًا أو مؤهلًا محددًا، وستوفر الشركة مواصلات وتقدم مزايا…

دعاء حسني

أعلنت شركة كونكريت للملابس الجاهزة، ومقرُّها السادس من أكتوبر، حاجتها لـ40 عاملًا للعمل بخطوط إنتاجها.

وأوضحت أن شروط التقدم لشغل تلك الوظيفة ألا يزيد على 30 سنة ولم تشترط جنسًا أو مؤهلًا محددًا، وستوفر الشركة مواصلات وتقدم مزايا تأمين صحي واجتماعي، مقابل راتب قابل للتفاوض وحوافز إضافية بين 100 و300 جنيه.

كما أعلنت شركة بيتي لمنتجات الألبان حاجتها لعدد من التخصصات لشغل عدة وظائف بالشركة في أبو قير بالإسكندرية، وذكرت أنه مطلوب فني تشغيل غلايات، و8 فنيين لتجهيز وتشغيل خطوط إنتاج بالشركة يتمتعون بسنة خبرة، وتتراوح أعمارهم بين 20 و35 سنة، وحاصلين على مؤهل ثانوية فنية نظام 3 سنوات متوسط، والراتب قابل للتفاوض، ويحتسب الوقت الإضافي ويتم توفير بدل وجبة وسكن تابع للشركة وتأمين صحي واجتماعي.

فيما أعلنت شركة إف بي إس لإدارة المطاعم بالتجمع الخامس، حاجتها لـثلاثة أفراد للعمل في وظيفة مساعد شيف، موضحة أن متطلبات الوظيفة تتمثل في عامين من الخبرة، وأن يكون المتقدمون من الذكور بسن تتراوح بين 20 و35 سنة، دون اشتراط مؤهل محدد، شرط فقط إجادة القراءة والكتابة، مقابل راتب قابل للتفاوض.

ويمكن للتقدم لشغل تلك الوظائف عبر الرابط التالي: https://forasna.com/job