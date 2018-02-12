وظائف خالية بشركة لاكتاليس والوطنية للدواجن

كتبت: دعاء حسنيأعلنت شركة لاكتاليس المتخصصة في الصناعات الغذائية والتي يتبعها عدد من العلامات التجارية،" لاكتاليس حلاوة، وبريزيدن وزبادي لاكتيل وطعمة ونستلة وسيليا"، عن حاجتها لمندوبي مبيعات خارجية في عدد من المحافظات ومن بينها دمنهور بالبحيرة، ونفيشة بالإسماعيلية والشرقية، والعبور والمنوفية والقل

كتبت: دعاء حسني

أعلنت شركة لاكتاليس المتخصصة في الصناعات الغذائية والتي يتبعها عدد من العلامات التجارية،” لاكتاليس حلاوة، وبريزيدن وزبادي لاكتيل وطعمة ونستلة وسيليا”، عن حاجتها لمندوبي مبيعات خارجية في عدد من المحافظات ومن بينها دمنهور بالبحيرة، ونفيشة بالإسماعيلية والشرقية، والعبور والمنوفية والقليوبية.

وقالت الشركة عبر موقع فرصنا للتوظيف، أن الاشتراطات المطلوبة لشغل تلك الوظائف، أن يترواح السن بين 18 وحتى 40 عاما في بعض المحافظات، واشترطت أن يقتصر المتقدمين على الذكور، وأن يكون المؤهل عاليا، براتب قابل للتفاوض ودوام كامل، وتقديم تأمينات صحية واجتماعية.

فيما أعلنت شركة دواجن الوطنية للدواجن، عن حاجتها لاثنين من أمناء المخزن، للعمل بمقرها في محافظات دمنهور، واشترطت في المتقدمين سنوات خبرة بين 2-‎5 سنوات، وأن يقتصر المتقدمين على الذكور بسن بين 22 و30 سنة، مع الإلمام المتقدم باللغة الإنجليزية والحاسب الآلي، براتب قابل للتفاوض وحوافز إضافية بين 700 و1000 جنيه، وتوفر الشركة بدل تغذية وسكن تابع للشركة وتأمينات صحية واجتماعية.

ويمكن التقدم لشغل تلك الوظيفة عبر الموقع التالي: https://forasna.com