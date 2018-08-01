وظائف خالية برواتب بين 2300 و 8 آلاف جنيه

دعاء حسني أعلنت شركة نايل للصناعة بمدينة العبور، حاجتها لـ3 موظفات للعمل في البوفيه براتب بين 2000 و2300 جنيه، ولم تشترط الشركة مؤهلًا أو عمرًا محددًا، وفضّلت قاطني العبور والسلام والمناطق المجاورة.فيما أعلنت شركة pizza master، عبر موقع فرصنا للتوظيف، حاجتها لـ10 موظفين للعمل كمساعد مدير

دعاء حسني

أعلنت شركة نايل للصناعة بمدينة العبور، حاجتها لـ3 موظفات للعمل في البوفيه براتب بين 2000 و2300 جنيه، ولم تشترط الشركة مؤهلًا أو عمرًا محددًا، وفضّلت قاطني العبور والسلام والمناطق المجاورة.





فيما أعلنت شركة pizza master، عبر موقع فرصنا للتوظيف، حاجتها لـ10 موظفين للعمل كمساعد مدير مطعم بالشروق والنزهة ومدينة نصر ومصر الجديدة، واشترطت في المتقدمين لشغل الوظيفة أن يقتصروا على الذكور، وأن يتراوح أعمارهم بين 24 و30 سنة، بمؤهل مطلوب ثانوية فنية نظام 3 سنوات في المتوسط، براتب بين 2300 و3300، ومن أبرز مميزات الوظيفة توفير وجبة ويحتسب الوقت الإضافي وتوفير مواصلات وتأمين صحي، ويفضل في المتقدمين أن يكونوا من ذوي الخبرة كمساعد مدير في مطاعم على الأقل 6 أشهر.

كما أعلنت شركة كوزمو تريد لمستحضرات التجميل ومقرّها النزهة، حاجتها لمدير فروع، واشترطت في المتقدمين حصولهم على مؤهل عالٍ، وتمتعهم بسنوات خبرة 7- 10 سنوات في مجال البيع بالتجزئة، وأن تتراوح أعمارهم بين 30 و40 سنة، كما اشترطت إلمامهم باللغة الإنجليزية والحاسب الآلي، براتب بين 6 و8 آلاف جنيه.