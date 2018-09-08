وظائف خالية براتب بين 2500-3500 جنيه

كتبت: دعاء حسنيذكرت شركة نيو ألفا مصر ومقرها الجيزة، عن حاجتها لمساعد أمين مخازن، براتب بين 2500 - 3000 جنيه، بحوافز إضافية بين 250-500 جنيه.وذكرت أن من اشتراطات شغل الوظيفة أن يكون ذكرًا، بسنوات خبرة بين 3-10 سنوات، وحاصل على مؤهل عالٍ، ويجيد اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي، وتناسب الوظيفة ك

كتبت: دعاء حسني

ذكرت شركة نيو ألفا مصر ومقرها الجيزة، عن حاجتها لمساعد أمين مخازن، براتب بين 2500 – 3000 جنيه، بحوافز إضافية بين 250-500 جنيه.

وذكرت أن من اشتراطات شغل الوظيفة أن يكون ذكرًا، بسنوات خبرة بين 3-10 سنوات، وحاصل على مؤهل عالٍ، ويجيد اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي، وتناسب الوظيفة كل الأعمار.

فيما أعلنت شركة بيت التصميم وصناعة الأثاث، عبر موقع فرصنا للتوظيف الإلكتروني، عن حاجتها لمدير مخازن لمصنع أثاث بمدينة بدر، وذكرت أنه من متطلبات الوظيفة أن يكون ذكرًا بسنوات خبرة بين 5-7 سنوات، وحاصل على مؤهل عالٍ، ويجيد اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي، وتناسب الوظيفة جميع الأعمار.

وقالت شركة كي أد دي واي للملابس ومقرها النزهة، عن حاجتها لأمين مخزن أقمشة، بسنوات خبرة 3 سنوات، ولم تشترط جنسًا محددًا لشغل الوظيفة، واشترطت فقط إجادة المتقدمين لشغل الوظيفة للقراءة والكتابة فقط بلا شهادة، ولم تشترط إجادة للغة الإنجليزية أو الحاسب الآلي، براتب بين 2500-3500 جنيه.