وظائف خالية.. التصديري للحاصلات الزراعية يطلب 200 «معتمد جودة»

الصاوي أحمدأعلن المجلس التصديري للحاصلات الزراعية رغبته في توظيف عدد من الشباب، وذلك للتوسع في نشاط اعتماد المزراع ودمجها في القطاع التصديري.وأكد مصطفى النجاري، أمين صندوق المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أنه سيتم فتح باب تلقي طلبات لوظيفة "معتمد جودة" خلال الأيام المقبلة، لمهندسي وخريجي كليات

الصاوي أحمد

أعلن المجلس التصديري للحاصلات الزراعية رغبته في توظيف عدد من الشباب، وذلك للتوسع في نشاط اعتماد المزراع ودمجها في القطاع التصديري.

وأكد مصطفى النجاري، أمين صندوق المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أنه سيتم فتح باب تلقي طلبات لوظيفة “معتمد جودة” خلال الأيام المقبلة، لمهندسي وخريجي كليات الزراعة، ذلك لاختيار 200 شاب من بين المتقدمين، وذلك لسدِّ العجز في تلك الوظيفة، خصوصا بعد تطبيق معايير صارمة على المزارع التصديرية ولتنفيذ الرقابة الدورية عليها.



وأوضح “النجاري” أن الفترة المقبلة سوف تشهد إضافة وتسجيل العديد من المزارع التصديرية من مناطق الصعيد مثل الظهير الصحراوي للمنيا وأسيوط، وبالتالي هناك حاجة لتوفير عمالة من هذه المناطق للقيام بذلك الدور، مشيرا إلى أنه عقب اختيار عدد من المهندسين الشباب يتم عقد دورة تدريبية لهم في المقر الرئيسي للمجلس في القاهرة، وبعد ذلك يتم نقلهم للفروع في المحافظات.

وكشف “النجاري” أن الهدف من ذلك هو تأهيل الشباب لكي يشغلوا وظيفة كـ”معتمد جودة” لفحص ومعاينة المزراع على أرض الواقع، والتأكد من مدى تطبيقها الاشتراطات الجديدة التي تقوم بها الأجهزة في وزارتي الزراعة والتجارة والصناعة.

وصدر قرار وزاري مشترك بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والتجارة والصناعة برقم 670 لسنة 2017، لتحديد المواصفات الفنية المطلوبة في الصادرات الزراعية، ووضع قواعد متعددة للمزرعة ومنتجاتها للسماح لها بالتصدير أهمها وجود نسبة متبقيات مبيدات مسموح بها في المنتجات، وكذلك توافر محطات للتعبئة والتغليف وغيرها حيث تم البدء بتسجيل المزارع.

كما ارتفع عدد الأصناف التى أضيفت لمظلة “تكويد المزارع” لما يزيد على 10 محاصيل، بعد إدراج عدة محاصيل جديدة أهمها، الموالح والبطاطس والبصل والرمان إلى منظومة الصادرات الزراعية الحالية التى تشمل محاصيل الفراولة والفلفل والعنب والجوافة.

وأكد محسن البلتاجى، رئيس جمعية تنمية وتطوير الصادرات البستانية “هيا” أن الهدف من التوسع فى إدراج محاصيل جديدة فى المنظومة يضمن نفاد المنتجات الزراعية لمختلف الأسواق الدولى، والتوسع فى المحاصيل التى ستخضع لمنظومة الصادرات الزراعية الجديدة.

وأوضح البلتاجي لـ”المال” أن المنظومة أثبتت جدواها من خلال تراجع معدلات الشحنات المرفوضة من الأسواق الأوروبية فى العنب والفراولة خلال الفترة الماضية.

وصدر القرار الوزارى المشترك لوزيرى التجارة والصناعة والزراعة فى نهاية العام الماضى؛ للمساهمة فى رفع جودة المنتجات الزراعية المصدرة، وفتح أسواق جديدة للمحاصيل التصديرية، وفقا لنظام “التكويد”، الذى تم تطبيقه فعليا على صادرات العنب والفلفل والفراولة.

وتتضمن القواعد الجديدة التى تم وضعها طبقا للقرار فى مواصلة الأعمال الرقابية أثناء الموسم التصديرى من خلال سحب عينات عشوائية للتحليل للتأكد من عدم استخدام مبيدات غير مصرح بها.

وأشار “البلتاجى” أن أهم عنصر فى المنظومة الجديدة هى أن تكون الرسائل بها متبقيات لا تتجاوز الحدود المسموح بها دوليا، مع تنظيم عمليات الرقابة على مزارع التصدير للتأكد من توفر نظام للسجلات وقائمة بالمبيدات التى يتم استخدامها ومصدر الحصول عليها، وأن تكون هذه المبيدات ضمن المصرح باستخدامها.

وكانت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى قد عقدت اجتماعا مؤخرا، لتقييم منظومة الصادرات الزراعية الجديدة، وبحث سلبيات وإيجابيات المنظومة خلال عام من بدء تنفيذها، بما يساعد على وضع آطر جديدة تسهم فى زيادة الصادرات وفقا لخطة الدولة والبالغة 9 مليارات دولار خلال 5 أعوام بدلا من 5 مليارات دولار حاليا(منتجات زراعية طازجة وصناعات غذائية تعتمد علي المنتج الزراعي).