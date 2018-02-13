وظائف جديدة بقطاعي التأمين وشركات الحلويات

دعاء حسنيتنشر "المال" عبر هذا التقرير، فرص العمل المعروضة من قبل عدد من الشركات العاملة في السوق المصرية.أعلنت شركة المصرية الإمارتية للتأمين، عن حاجتها لثلاثة من وكلاء التأمين للعمل داخلي وخارجي بفرع المعادي، ولم تشترط الشركة سنوات خبرة محددة، لكنها اكدت علي ضرورة أن يتراوح عمر المتقدمين بين 2



دعاء حسني

تنشر “المال” عبر هذا التقرير، فرص العمل المعروضة من قبل عدد من الشركات العاملة في السوق المصرية.

أعلنت شركة المصرية الإمارتية للتأمين، عن حاجتها لثلاثة من وكلاء التأمين للعمل داخلي وخارجي بفرع المعادي، ولم تشترط الشركة سنوات خبرة محددة، لكنها اكدت علي ضرورة أن يتراوح عمر المتقدمين بين 23 و35 سنة، وحصولهم علي مؤهل عالي، وإجادة للغة الإنجليزية والحاسب الآلي، كما اشترطت حسن المظهر واللباقة والعمل ضمن فريق والعلاقات المجتمعية القوية.، مقابل راتب بين 1500 و3000 جنيها.

فيما ذكرت، شركة العبد للحلويات، عن حاجتها لموظفي إستقبال للعمل بفرع الشرابية، علي أن يتوافر في المتقدمين خبرة بين عام أو أثنين وتتراوح أعمارهم بين 23 و33 سنة، وحاصلين علي مؤهل عالي، ويتمتعوا بحسن المظهر واللباقة واجادة التعامل مع الموظفين والعملاء وإجادة التعامل على الحاسب الالى وبرامج الاوفيس ، مقابل تفاوض، وتحتسب الشركة الوقت الإضافي وتقدم تأمين طبي خاص بعلاوات سنوية لا تقل عن 10% وبمكافات موسمية 50 يوم سنويا.

فيما أعلنت شركة حلويات العيسوي، عن طلب 3 من مسئولي موارد بشرية في السادس من أكتوبر، وإشترطت أن يكون المتقدمات من الإناث بإجادة للغة الإنجليزية وبرامج الحاسب الآلي وحاصلين علي مؤهل عالي، مقابل راتب قابل للتفاوض.

كما أعلنت شركة لابوار للحلويات عن حاجاتها، لوظيفة سائق حاصل علي رخصة درجة ثالثة لتولي مسئولية توزيع منتجات الشركة، براتب 2500 و 3000 جنيها وحوافز إضافية بين 500 و1000 جنيه، علي أن لا تتراوح أعمارهم بين 20 و35 سنة وأن يكون المؤهل ثانوية فنية نظام 3 سنوات متوسط، ولم تشترط خبرة في المتقدمين، ويحتسب الوقت الإضافي وتأمين صحي.

ويمكن التقدم لشغل تلك الوظائف عبر الرابط التالي: https://forasna.com