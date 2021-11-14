استثمار

وظائف جديدة بـ«الإنتاج الحربي».. تعرف على الشروط والتفاصيل

للحاصلين على بكالوريوس هندسة وتجارة
أحمد اللاهوني 6:17 م, الأحد, 14 نوفمبر 21 6:17 م, الأحد, 14 نوفمبر 21

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تعلن الهيئة القومية للإنتاج الحربى عن حاجتها لشغل بعض الوظائف بشركاتها وفقا للمؤهلات والتخصصات والشروط الآتية:


أولاً: من الحاصلين على بكالوريوس هندسة تخصص (مدنى، عمارة):

– أن يجيد العمل على برامج (الرسم الهندسي والتصميمات الهندسية)

– أن يكون لدى المتقدم خبرة في مجال أعمال الإنشاءات والمقاولات


ثانياً : من الحاصلين على بكالوريوس تجارة (محاسبة):

– أن يكون لدى المتقدم إحدى الخبرات في المجالات التالية:

1- التسجيل بالدفاتر المحاسبية وإعداد الإقرارات الضريبية الشهرية والسنوية.

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2- إجراءات المناقصات وأعمال فض المظاريف والبت والترسية ومراجعة المستخلصات ومتابعة وصياغة العقود وخطابات الضمان.


– أن يكون لدى المتقدم خبرة في مجال أعمال الإنشاءات والمقاولات.


** الشروط العامة للتقديم :

– أن يكون متمتعاً بجنسية جمهورية مصر العربية.

– أن يكون المتقدم لائقاً صحياً.

– أدى الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها (بالنسبة للذكور).

-أن يقبل العمل في جميع محافظات الجمهورية.

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– أن لا يزيد السن عن 30 سنة في 1/11/2021.

– أن لا يقل تقدير التخرج عن جيد جدا.- إجادة اللغة الانجليزية والحاسب الآلي.

– أن يجتاز اختبارات التقييم اللازمة.


** أسلوب التقديم :- يتم التقديم في موعد غايته خمسة عشر يوما من تاريخ الإعلان عن طريق ملء البيانات المطلوبة باستمارة التقديم المعلن عنها على الموقع الإلكتروني للوزارة www.momp.gov.eg خلال التوقيات المحددة للإعلان.

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** قواعد الاختبار:- يتم اختبار المتقدمين بقطاع التدريب التابع للإنتاج الحربي بواسطة لجان متخصصة في موعد سيتم تحديده لاحقاً.

– يتم قبول الأعداد المطلوبة طبقاً لترتيب المتقدمين في نتيجة الاختبار وبعد مراجعة أصول المستندات الدالة على إنطباق الشروط الموضحة بعاليه على المتقدم.

– لن يلتفت إلى الطلبات غير المستوفاة للشروط بعاليه أو التي ترد باليد أو بالبريد.


** الرابط الخاص بإستمارة التقديم:https://forms.gle/z6qqxCbp5RMi5Pve8

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بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

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