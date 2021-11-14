وظائف جديدة بـ«الإنتاج الحربي».. تعرف على الشروط والتفاصيل

تعلن الهيئة القومية للإنتاج الحربى عن حاجتها لشغل بعض الوظائف بشركاتها وفقا للمؤهلات والتخصصات والشروط الآتية:



أولاً: من الحاصلين على بكالوريوس هندسة تخصص (مدنى، عمارة):

– أن يجيد العمل على برامج (الرسم الهندسي والتصميمات الهندسية)

– أن يكون لدى المتقدم خبرة في مجال أعمال الإنشاءات والمقاولات



ثانياً : من الحاصلين على بكالوريوس تجارة (محاسبة):

– أن يكون لدى المتقدم إحدى الخبرات في المجالات التالية:

1- التسجيل بالدفاتر المحاسبية وإعداد الإقرارات الضريبية الشهرية والسنوية.

2- إجراءات المناقصات وأعمال فض المظاريف والبت والترسية ومراجعة المستخلصات ومتابعة وصياغة العقود وخطابات الضمان.



– أن يكون لدى المتقدم خبرة في مجال أعمال الإنشاءات والمقاولات.



** الشروط العامة للتقديم :

– أن يكون متمتعاً بجنسية جمهورية مصر العربية.

– أن يكون المتقدم لائقاً صحياً.

– أدى الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها (بالنسبة للذكور).

-أن يقبل العمل في جميع محافظات الجمهورية.

– أن لا يزيد السن عن 30 سنة في 1/11/2021.

– أن لا يقل تقدير التخرج عن جيد جدا.- إجادة اللغة الانجليزية والحاسب الآلي.

– أن يجتاز اختبارات التقييم اللازمة.



** أسلوب التقديم :- يتم التقديم في موعد غايته خمسة عشر يوما من تاريخ الإعلان عن طريق ملء البيانات المطلوبة باستمارة التقديم المعلن عنها على الموقع الإلكتروني للوزارة www.momp.gov.eg خلال التوقيات المحددة للإعلان.



** قواعد الاختبار:- يتم اختبار المتقدمين بقطاع التدريب التابع للإنتاج الحربي بواسطة لجان متخصصة في موعد سيتم تحديده لاحقاً.

– يتم قبول الأعداد المطلوبة طبقاً لترتيب المتقدمين في نتيجة الاختبار وبعد مراجعة أصول المستندات الدالة على إنطباق الشروط الموضحة بعاليه على المتقدم.

– لن يلتفت إلى الطلبات غير المستوفاة للشروط بعاليه أو التي ترد باليد أو بالبريد.



** الرابط الخاص بإستمارة التقديم:https://forms.gle/z6qqxCbp5RMi5Pve8