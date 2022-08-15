وظائف جامعة الملك خالد لعام 1444.. شروط وتفاصيل ورابط التقديم

حازت وظائف جامعة الملك خالد لعام 1444هـ/2022م على ترند البحث على الشبكة العنكبوتية، وتعتبر من أكثر الأشياء الذي يبحث عنها الكثيرين ممن يريدون التقديم فيها، وهم يكونوا من حملة شهادتي الماجستير والدكتوراه من الجنسين، وبغرض ملء الوظائف الخالية.. بوابة “المال نيوز” تستعرض من خلال التقرير التالي شروط وتفاصيل ورابط التقديم لوظائف جامعة الملك خالد .
رابط التقديم في وظائف جامعة الملك خالد
ويستطيع كل المواطنين والمواطنات السعوديات وهم الذين يستوفون الشروط الخاصة بالتقديم على وظائف جامعة الملك خالد، وهذه الوظائف هي التي تم الكشف عنها مؤخراً، والتقديم يكون من خلال الدخول على بوابة التوظيف الإلكترونية الرسمية في الجامعة من خلال هذا الرابط/ https://www.iam.gov.sa/authservice//userauthservice?lang=ar
شروط وظائف جامعة الملك خالد
أعلنت جامعة الملك خالد في المملكة العربية السعودية عن فتح باب التقديم على وظائف جامعة الملك خالد 1444، حيث تم الإعلان رسمياً عن الوظائف، وتحتوي على العديد من التخصصات الهندسية والطبية والإدارية وغيرها من التخصصات المختلفة.. وجاءت الشروط كالتالي:
- لابد أن يكون المتقدم حامل الجنسية السعودية.
- ويكون المتقدم لائقا صحيا.
- ويكون حاصل على الدرجات العلمية عن طريق الدراسة بالانتظام الكامل، وأيضاً الإقامة في بدل الدراسة.
- والمتقدم يرفق ما يثبت ابتعاثه او إيفاده للدراسة في حال إذا حصل على المؤهلات العلمية وهو يعتبر رأس العمل.
- وتتم معادلة المؤهلات العلمية الصادرة من خارج السعودية في وزارة التعليم بالمملكة.
- ويتوافق تخصص المتقدم في مرحلة الماجستير والدكتوراه مع تخصصه في مرحلة البكالوريوس.
- ولا يكون تقدير المتقدم أقل من جيد جداً في كل مراحل بكالوريوس وماجستير ودكتوراه.
- ويكون الترقيات العلمية التي حصل عليها المتقدم من داخل جامعة معترف بها.
- ويجب أن لا يتجاوز عمر المتقدم لشغل رتب محاضر هو 34 عاماً، وأما عن رتبة استاذ مساعد لا يتخطي الـ 44 عاماً، ولرتبة أستاذ مشارك وأستاذ 49 عاماً.
- ولابد أن يجتاز المقابلة الشخصية التي تقوم اللجان المختصة بإجرائها.