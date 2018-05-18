وضع 1000 علامة فوسفورية على الإبل تفادياً لوقوع الحوادث بمطروح

معتز محمودأكد اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، أنه تم البدء فى تنفيذ مخطط للحد من حوادث الطرق بسبب الجمال بوضع علامات فوسفورية على شكل أطواق فى رقاب الإبل.وأصدر المحافظ توجيهاته لجميع الأجهزة والجهات المختصة بسرعة تنفيذ وضع هذه العلامات وتعميمها والتي سيتم توفيرها بالمجان مع تقديمه كل أوجه الد



معتز محمود

أكد اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، أنه تم البدء فى تنفيذ مخطط للحد من حوادث الطرق بسبب الجمال بوضع علامات فوسفورية على شكل أطواق فى رقاب الإبل.

وأصدر المحافظ توجيهاته لجميع الأجهزة والجهات المختصة بسرعة تنفيذ وضع هذه العلامات وتعميمها والتي سيتم توفيرها بالمجان مع تقديمه كل أوجه الدعم لما لها من مردود إيجابي فى الحد من تلك الحوادث التي عانت منها المحافظة.

كما وجه أبو زيد مرور مطروح بالتنسيق والمرور المركزى لسرعة وضع لوحات إرشادية وتحذيرية على الطرق لتعريف مرتادى الطرق بوجود تجمعات الإبل للحد من هذه الحوادث.

بدوره أوضح الدكتور محمد المصري مدير عام مديرية الطب البيطري بمطروح أنه تم البدء فى تنفيذ وضع الأطواق الفسفورية فى رقبة الإبل وتم البدء بطريق مطروح سيوة علي أن يتم تعميمها بكل الطرق تباعا مضيفا أن هذه الأطواق تعكس لوناً فوسفورياً لقائدي السيارات ليلاً لتنبيه السائقين تفادياً لوقوع الحوادث.

وأضاف أنه يتم تنفيذ هذا المخطط للحد من حوادث الطرق بالتنسيق بين الطب البيطرى وأحد أصحاب المطابع بالمحافظة والذى قام بتصميم طوق جلدي فسفوري يعلق فى رقبة الإبل مضيفا أنه تم التنسيق أيضا مع جمعيات تربية الإبل وكبار المربين لسرعة تركيب هذه الأطواق.