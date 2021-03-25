«وضع كورونا في تصاعد».. كينيا تعلن إقامة مباراة مصر بدون حضور جماهيري

يحل منتخبنا الوطني ضيفًا على نظيره الكيني، على ملعب تيايو ناشيونال

أعلن نيك مويندا، رئيس الاتحاد الكيني لكرة القدم، إقامة مباراة مصر اليوم في إطار منافسات تصفيات كأس الأمم الإفريقية، بدون حضور جماهيري.

ويحل منتخبنا الوطني ضيفًا على نظيره الكيني، على ملعب تيايو ناشيونال، مساء اليوم في تمام السادسة بتوقيت القاهرة، في إطار الجولة الخامسة للمجموعة السابعة، ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2022.

وكتب مويندا، خلال تغريدة على حسابه الرسمي عبر موقع التواصل “تويتر”: «وضع فيروس كورونا في تصاعد، ونتيجة لذلك ستٌلعب مباراة اليوم بدون حضور جماهيري».

وأضاف: «يُرجى مشاهدة المباراة في المنزل عبر قناة KBC 1، ومساعدتنا في تحمل المسؤولية من أجل لاعبينا وجميع المسؤولين. هيا يا كينيا».

ويتصدر منتخب مصر صدارة مجموعته برصيد 8 نقاط، وبفارق الأهداف عن الوصيف منتخب جزر القُمر، فيما يأتي منتخب كينيا في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، وتوجو في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة فقط.