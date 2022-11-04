«وضع سقف للأعباء التمويلية سنويا لا يتجاوز 2%».. الحكومة ترد على سؤال الحوار الوطني حول الدين العام 

أرسل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ردودًا على الأسئلة والاستفسارات، التي تلقاها من السيد/ ضياء رشوان، مُنسق عام الحوار الوطني،

والتي أعدَّها المحور الاقتصادي للحوار ولجانه، لوضعها أمام المؤتمر الاقتصادي للنظر فيها، وطرح ما يراه من مخرجات بشأنها.

وفي سؤال حول الدين العام، ذكر رئيس الوزراء أن موازنة العام المالي الجاري تستهدف خفض معدل الدين إلى (84%) من الناتج المحلي الإجمالي،

ووضع معدل الدين فى مسار نزولي مستدام ليصل إلى أقل من (75%) من الناتج المحلى الإجمالي خلال السنوات الأربع المقبلة.

هذا بالإضافة إلى تقليل نسبة خدمة الدين إلى (7.6%) من الناتج المحلى الإجمالي، و(33.3%) من مصروفات الموازنة.



وأضاف أن الحكومة، ممثلة في وزارة المالية، وضعت خطة متوسطة المدى لإدارة الدين الحكومي وخدمته خلال الفترة (2022/ 2023- 2026/ 2027)،

وتتمثل أهم السياسات والإجراءات التي يتم تبنيها في إطار هذه الخطة، في وضع سقف ملزم للأعباء السنوية التي تؤثر على المديونية،

بما فيها التمويل تحت الخط بحيث لا يتجاوز 1.5%- 2% من الناتج سنويًّا، والتوقف خلال تلك الفترة عن إجراء أي تشابكات مالية جديدة أو إضافية، يترتب عليها أعباء مالية للموازنة.

بجانب متابعة وتحديث استراتيجية الدين سنويًّا لضمان خفض نسبة خدمة الدين للناتج المحلي، وإطالة عمر الدين، بما يساعد فى خفض جملة الاحتياجات التمويلية لأجهزة الموازنة،

والتوسع في استهداف اصدار أدوات تمويل جديدة ومتنوعة مثل الصكوك، وسندات التنمية المستدامة، والسندات والصكوك الخضراء، والسندات الدولية بعملات متنوعة،

مع استمرار جهود تطوير سوق الأوراق المالية الحكومية لزيادة درجة المنافسة وجذب مزيد من المستثمرين.